PCP do Porto apela à STCP para deixar de contratar fiscais privados

A Organização Regional do Porto do PCP (DORP) defende que a STCP deve acabar com a contratação de fiscais a empresas privadas, face “à sucessão de casos e incidentes diversos que, com maior ou menor gravidade, se têm verificado nos transportes coletivos”. Em comunicado, a DORP sustenta que a contratação de vigilantes privados “prejudica o serviço público e está a acentuar o ambiente de desconforto e insegurança, tanto junto dos passageiros, como dos trabalhadores da empresa”.

Segundo o PCP/Porto, o problema não decorre da contratação “desta ou daquela empresa de segurança privada em particular”, mas do facto de se tratar de funções que devem estar à responsabilidade da própria STCP, conforme aconteceu durante décadas.

A DORP do PCP sublinha que o serviço público de transportes com qualidade implica que haja não só bons transportes, com preços acessíveis à generalidade da população, mas também do bom atendimento e apoio aos utentes, “o que pressupõe a existência de trabalhadores motivados e com uma cultura de serviço público que a própria administração deve assegurar”.

Para que a meta seja cumprida, o PSP avança ser “imprescindível uma internalização destas funções, garantindo que todo o trabalho que implique contacto com os utentes do serviço público de transporte seja realizado por trabalhadores da própria empresa. “Só assim será possível garantir a formação adequada, a motivação, os princípios da colaboração e solidariedade, humanizando os serviços”, refere o comunicado.

Apostar nos trabalhadores da empresa

O PCO/Porto lembra que a STCP é uma empresa de capitais públicos, na qual seis municípios da Área Metropolitana do Porto têm especiais responsabilidades. Os eleitos da CDU irão propor, quer no executivo da Câmara do Porto, quer na Assembleia Municipal, que se reavalie os contratos de prestação de serviços em vigor neste âmbito e setor, as medidas necessárias com vista à concretização de concursos públicos para a admissão e formação dos trabalhadores necessários ao desempenho dessas funções.

A proposta do PCP/Porto surge após Nicol Quinayas ter sido violentamente agredida na madrugada de 24 de junho, dia de São João, por um vigilante da 2045, empresa de segurança que se encontra em final de contrato com a STCP. Fonte do Conselho de Administração da STCP adiantou ao Expresso, após as agressões, a transportadora está a equacionar um pedido de indemnização judicial por danos de imagem, e que não deverá renovar contrato com a 2045.