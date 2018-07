Negrão aperta cerco ao Governo: "Está em causa a segurança nacional"

Líder parlamentar do PSD acusa o Executivo de "não estar interessado em apurar a verdade sobre Tancos". Para já, Fernando Negrão põe o foco no poder político e menos na instituição militar.

O PSD está a agarrar com as duas mãos as informações divulgadas este sábado pelo Expresso sobre o caso Tancos, para apertar o cerco ao Governo. Num post no Facebook, o líder parlamentar do maior partido da oposição, Fernando Negrão, acusa o Governo de “não estar interessado em apurar a verdade sobre este caso” e de “não cuidar das funções de soberania”, quando "está em causa a segurança nacional".

Negrão exige, em no do PSD, “urgentes esclarecimentos” e considera “inacreditável” que ainda existam armas e explosivos por encontrar do material militar furtado há um ano de Tancos..

"Está em causa a segurança nacional. O roubo aconteceu em instalações das Forças Armadas, a investigação foi feita pela Polícia Judiciária Militar e o resultado é a total falta de transparência”, critica o deputado..

Entretanto, Pedro Roque, coordenador da bancada social-democrata na Comissão Parlamentar de Defesa, já disse ao Expresso que irá confrontar na terça-feira o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, quando este se deslocar ao Parlamento".

“Embora a audição na Comissão de Defesa seja sobre a cimeira da NATO o que foi noticiado, a ser verdade, é de uma gravidade extrema. Aquilo que foi dito aos portugueses, pelo Exército e pelo Governo, foi que todo o material furtado tinha sido recuperado e ainda, estranhamente, acrescido de uma caixa de petardos não inventariada”, acrescenta o deputado.

Pedro Roque salientou tratar-se de “material de guerra letal que, em mãos erradas, pode ser usado em atentados terroristas. Consequentemente, o tratamento deste assunto pelos responsáveis políticos e operacionais deve ser rigoroso e transparente.