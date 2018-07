João Soares: "O facto do Sr. Presidente da República ser um homem tão atento, tranquiliza-me"

É deputado pelo PS na Comissão de Defesa. Acha que "há coisas esquisitas" no caso Tancos. E diz "ter confiança no Governo" e no Exército. João Soares mete-se com Marcelo: "Um PR tão atento, tranquiliza-me".

João Soares é um dos deputados do PS que na próxima terça-feira vai ouvir Azeredo Lopes na Comissão Parlamentar de Defesa, mas não espera grandes esclarecimentos da parte do poder político sobre uma investigação que compete ao Ministério Público. O deputado deixa, no entanto, uma referência ao Presidente da República que enquanto Chefe Supremo das Forças Armadas anda há mais de um ano a exigir um cabal esclarecimento do que se passou. "O facto do Sr. Presidente da República reafirmar que exige um cabal esclarecimento dos factos e o facto de ser um homem tão atento, tranquiliza-me". O deputado socialista diz ter "confiança no Governo" e "profundo respeito pela instituição militar". Mas sempre achou que "há coisas esquisitas" no caso Tancos e arrisca que lhe "parece óbvio que teve que haver ali cumplicidades internas". "Como é que o material foi devolvido? Parece que há pessoas que se sentiram apertadas pela investigação e decidiram entregar o material, que ninguém acredita que tenha saído pelo buraco na rede", afirmou ao Expresso. João Soares estará terça-feira na audição com Azeredo Lopes.