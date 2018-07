Azeredo Lopes vai terça feira ao Parlamento. Tancos será "inevitável"

Azeredo Lopes vai na próxima terça-feira à Comissão Parlamentar de Defesa e os últimos desenvolvimentos do caso Tancos vão saltar para a mesa. "É inevitável", afirmou ao Expresso Pedro Roque, deputado do PSD e coordenador do partido naquela comissão.

O tema da audiência é a cimeira da NATO, mas Pedro Roque considera que "será uma boa oportunidade para o senhor ministro esclarecer o assunto. Foi dito que todo o material desaparecido em Tancos tinha sido encontrado, até com um bónus. O sr. ministro terá oportunidade de dizer se tem informações novas para dar ou se desmente a notícia do Expresso", afirma o deputado.

Marco António Costa, presidente da comissão de Defesa, diz neste sábado ao Expresso que a confirmar-se que ao contrário do que foi dito pelo Exército e pelo Ministério da Defes, ainda andam há solta explosivos e granadas roubados de Tancos, está-se perante uma situação "muito grave" e "tudo isto vai obrigar a uma averiguação forte.”

A reunião com Azeredo Lopes decorrerá à porta fechada, não por pedido do ministro da Defesa, mas por decisão dos próprios deputados. Fonte oficial adianta ao Expresso que o ministro não deverá estar disponível para se alongar em declarações aos jornalistas, enquanto aguarda pelo desfecho da investigação a correr no Ministério Público

O Presidente da República concorda que é na investigação em curso que .se deve colocar o foco. Marcelo Rebelo de Sousa foi rápido a reagir à manchete do Expresso e colocou uma nota na página oficial da Presidência a reafirmar "de modo ainda mais incisivo e preocupado, a exigência de esclarecimento cabal do ocorrido com armamento em Tancos".

Numa referência indireta à guerra entre a Polícia Judiciária e a Polícia Judiciária Militar, que a notícia do Expresso ilustra com informações sobre escutas realizada pela PJ a dois telefones ao serviço da PJM, o Presidente da República acrescenta ter "a certeza de que nenhuma questão envolvendo a conduta de entidades policiais encarregadas da investigação criminal, sob a direção do Ministério Público, poderá prejudicar o conhecimento, pelos Portugueses, dos resultados dessa investigação. Que o mesmo é dizer o apuramento dos factos e a eventual decorrente responsabilização. "