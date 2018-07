Costa visita Angola em setembro

António Costa vai realizar uma visita oficial a Angola nos dias 17 e 18 de setembro. O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, à margem da cimeira da NATO, em Bruxelas. Tal como o Expresso já tinha noticiado, a visita do chefe do Govreno português decorrerá nesse mês, e pretende assinalar o fim da crise político-diplomática entre os dois países.

O Presidente angolano deverá, por sua vez, visitar Portugal até ao final do ano, segundo as garantias dadas pelo próprio na semana passada na sequência de um discurso no Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

Na altura, o chefe de Estado angolano assegurou que a deslocação ao nosso país não estaria dependente do processo do antigo vice-Presidente de Angola, Manuel Vicente.

Também o chefe da diplomacia angolana, Manuel Domingos Augusto, reiterou esta segunda-feira durante uma audiência em Belém com Marcelo Rebelo de Sousa que o Presidente da República de Angola visitará Lisboa no próximo outono.

