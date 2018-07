Van Dunem pede “coragem” para “enfrentar remuneração dos titulares de orgãos de soberania”

Francisca van Dunem, admitiu esta sexta-feira no Parlamento, a propósito de um eventual aumento dos salários dos juízes, que é possível mudar a regra pela qual os titulares dos órgãos de soberania estão impedidos de ganhar mais do que o primeiro-ministro.

A ministra da Justiça respondia a uma pergunta do deputado socialista Filipe Neto Brandão sobre se essa limitação legal continua a justificar-se. Eis a resposta: “É possível quebrar o tecto salarial relativo ao primeiro-ministro. Dependerá sobretudo do Parlamento.”

Francisca van Dunem apontou, no entanto, uma solução diferente por considerar que, por uma questão de equilíbrio, deve-se mexer nos salários de todos os titulares de órgãos de soberania, e não apenas nos dos juízes, de forma isolada.

“A questão da remuneração dos titulares de órgãos de soberania vai ter de ser enfrentada no Parlamento com grande coragem. E será possível fazê-lo a não muito longo prazo”, disse a ministra, durante o debate da proposta do Governo relativa ao novo estatuto profissional dos juízes.

Francisca van Dunem sempre se recusou a incluir questões salariais neste documento, alegando não ter margem de manobra orçamental para o fazer. O que já levou a classe a ameaçar fazer greve por várias vezes. PS e PSD continuam, no entanto, sem apoiar as pretensões dos juízes. À esquerda, António Filipe, do PCP, alargou a discussão considerando que o problema é mais vasto: há que ultrapassar o “gritante subfinanciamento de todo o sistema de justiça”.

José Manuel Pureza, do PCP, desafiou Van Dunem a dizer se "cha que é preciso desistir da requalificação do IP3 para que o estatuto remuneratório dos juízes seja actualizado como deve ser?”. A ministra não respondeu.