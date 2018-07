PCP compara António Costa ao Padrinho (com música e tudo)

Os Corleone têm um herdeiro de peso. Um ou mais. Pelo menos, a crer no que sugerem os comunistas. O PCP publicou um vídeo na sua página oficial de Facebook onde colam António Costa a Rui Rio, Assunção Cristas e António Saraiva, presidente da CIP, batizando-os de “Padrinhos da Austeridade”.

O vídeo, publicado esta sexta-feira, começa com a imagem dos quatro alinhados, de acordo com o estilo gráfico do cartaz do filme de Francis Ford Copolla, e um primeiro texto: “No passado dia 18 de junho, o Governo do PS assinou com os patrões (e a UGT) mais um acordo de concertação social e apresentaram-no como um grande passo no combate à precariedade”. “Vejamos então algumas propostas”, desafiam os comunistas.

De seguida, o PCP passa em revista alguns dos pontos mais sensíveis do acordo assinado pelo Governo em sede de concertação social: o aumento da duração dos contratos de muito curta duração, o alargamento do período experimental e a criação de uma taxa de rotatividade que penaliza as empresas que abusam dos contratos a termo, uma medida que os comunistas acreditam legitimar a precariedade. “Resultado?”, interrogam-se. “Dizem combater a precariedade, mas criam vínculos ainda mais precários”, criticam os comunistas.

As referências à obra de Coppola estão todas lá, não fosse o utilizador menos atento não perceber a mensagem: a mão que controla as marionetas, o tema composto por Nino Rota e as cores predominantes, o preto e o branco. O vídeo termina com uma mensagem em letras garrafais: “Mais uma borla para os patrões”.