MNE de Angola em Lisboa. Negociações com Marcelo na segunda-feira

A normalização das relações bilaterais aproxima-se do fim. Chefe da diplomacia angolana vem a Lisboa, encontra-se com Marcelo, e credenciais do novo embaixador em Portugal serão entregues na próxima semana. Visita de Costa a Luanda e de João Lourenço a Portugal em cima da mesa

Marcelo Rebelo de Sousa recebe na próxima segunda-feira em Belém o ministro dos Negócios Estrangeiros de Angola. Resolvido o "irritante" do processo judicial de Manuel Vicente, Manuel Domingos Augusto vem a Portugal no âmbito do processo de normalização diplomática entre os dois países. As credenciais do novo embaixador de Angola em Lisboa deverão ser entregues na próxima semana.

Em cima da mesa nesta deslocação estarão, também, a preparação da visita que o primeiro-ministro fará a Angola em setembro (Manuel Augusto também se irá encontrar com o homólogo português, Santos Silva). Bem como a esperada visita do Presidente angolano, João Lourenço, a Portugal. O convite de Marcelo foi feito logo após a posse do sucessor de José Eduardo dos Santos.

O chefe de diplomacia angolano disse esta segunda-feira, em Bruxelas, que está a trabalhar diretamente com o ministro dos Negócios Estrangeiros português para que o programa da deslocação do primeiro-ministro António Costa a Angola “esteja à altura dessa visita”.

“Nós temos uma relação especial com Portugal e estamos todos a trabalhar para que retomemos a normalidade das nossas relações, tendo desaparecido os motivos que perturbaram, digamos, essas mesmas relações”, afirmou o ministro angolano, que acompanha João Lourenço numa visita oficial à Bélgica.