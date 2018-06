PCP arrasa Conselho Europeu e critica Governo

União Europeia está mais "militarista, neoliberal e federalista", dizem os comunistas sobre as conclusões do último Conselho Europeu. Aproveitam ainda para dizer que continuam as "pressões" para Portugal reduzir a despesa pública "em particular no sector da saúde" e "condenam" o Governo por não se ter oposto à nova composição do Parlamento Europeu que "prejudica Portugal", dizem

O eurodeputado João Ferreira deu a cara e a voz pelas críticas do PCP aos resultados do último Conselho Europeu, que reuniu no final da semana. Os comunistas veem nas conclusões tomadas pelos chefes de Governo da UE "novos elementos de crise", já que a Europa aprofunda o seu carácter "militarista, neoliberal e federalista" e aproveitam para reforçar as críticas à política orçamental seguida por Bruxelas.

Na reunião do Conselho Europeu foram aprovadas novas recomendações aos países da UE, nomeadamente no quadro da zona Euro e no âmbito do procedimento do Semestre Europeu. João Ferreira não tem dúvidas de que, no caso de Portugal, essas indicações "renovam as pressões para a redução da despesa pública primária, em particular no sector da saúde" ao mesmo tempo que estimulam "o aumento da despesa associada ao pagamento da dívida".

"O PCP rejeita veementemente a tentativa de condicionamento e de imposição por parte das instâncias da União Europeia de uma política orçamental e económica nacional, contrária aos interesses do povo português e do País", dizem os comunistas para quem o debate sobre a União Económica e Monetária visa "reforçar o cortejo de constrangimentos e imposições que limitam a soberania nacional e, assim, a possibilidade da afirmação de projectos de desenvolvimento soberano assentes no progresso social".

As divergências entre PCP e o Governo do PS em matéria de União Europeia são conhecidas e, neste comunicado oficial os comunistas fazem questão de as sublinhar. Outra matéria de fratura diz respeito à participação de Portugal na NATO - com o PCP frontalmente contra e o PS a favor - e é esse outro dos pontos abordados pelo eurodeputado. "A União Europeia reafirma-se como “pilar europeu” da NATO, prosseguindo o caminho da sua militarização, desenhada de acordo com os interesses das suas principais potências", diz, assumindo a "total oposição" do PCP "à associação do País à lógica da escalada militarista, armamentista e intervencionista".

Sobre as decisões tomadas em matéria de migrações, os comunistas consideram que os líderes europeus fomentaram "uma inaceitável consolidação do conceito de “Europa fortaleza”, assente numa política ainda mais selectiva, desumana e exploradora" e que, em ultima análise, "fomentam sentimentos xenófobos e racistas".

Finalmente, e sobre as decisões sobre a futura composição do Parlamento Europeu, o PCP "lamenta e condena o facto do Governo português (tal como já o haviam feito os deputados de PS, PSD, CDS e BE no Parlamento Europeu) não se ter oposto a uma proposta que prejudica Portugal e que não recupera – ao contrário do que acontece com a maioria de outros países – nenhuma das perdas de deputados sofridas em anteriores alargamentos". Uma atitude que, medida que "seria justa e possível", afirmam.