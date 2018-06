Donald Tusk. É demasiado cedo para se dizer se acordo no Conselho é sucesso

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse esta sexta-feira que é demasiado cedo para se considerar que o acordo alcançado pelos Estados-membros sobre a questão migratória é um sucesso.

"É demasiado cedo para se falar em sucesso. Conseguimos chegar a um acordo, mas essa foi a parte mais fácil da tarefa que nos espera no terreno, quando começarmos a pô-lo em obra", declarou Tusk, no final do Conselho Europeu, que foi dominado pela questão dos fluxos migratórios.

Tusk salientou também que a questão do reforço das fronteiras externas, ainda que polémica, passou a ser uma prioridade na política externa da UE.

Por outro lado, Tusk anunciou na transferência de 500 milhões de euros para o Fundo Fiduciário da UE para África, convidando os 28 a aumentarem a sua participação, uma vez que para fazer face ao problema da migração no seu cerne é fundamental uma parceria com África.

A criação de plataformas de desembarque regionais de migrantes e de centros controlados nos Estados-membros bem como o reforço do controlo das fronteiras externas são os pontos principais do acordo sobre migrações esta sexta-feira alcançado no Conselho Europeu, em Bruxelas.

Após uma maratona negocial e um braço-de-ferro com a Itália, que chegou a bloquear as conclusões do primeiro dia de trabalhos, os 28 fecharam um acordo sobre as medidas a tomar para gerir os fluxos migratórios.

A criação de plataformas de desembarque é uma das medidas previstas nas conclusões do Conselho Europeu para "desmantelar definitivamente o modelo de negócio dos passadores, evitando assim a trágica perda de vidas humanas".

Assim, os líderes da UE querem ver "rapidamente" explorado o conceito de plataformas de desembarque regionais, em estreita cooperação com os países terceiros pertinentes, bem como com o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e a Organização Internacional para as Migrações (OIM).