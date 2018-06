Trump e a visita de Marcelo num tweet: “Foi uma grande honra receber o Presidente de Portugal na Casa Branca”

Marcelo Rebelo de Sousa visitou a Casa Branca na quarta-feira. A conversa com Donald Trump teve direito a lição de futebol e outra de História, envolvendo o vinho da Madeira. Na ressaca do encontro, Trump publicou um tweet juntando as bandeiras dos dois países: “Foi uma grande honra receber o presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa na Casa Branca”.