Pedro Santana Lopes rompe com o PSD e prepara novo partido

A relação de Pedro Santana Lopes com o PSD terminou? Parece que sim, a acreditar nas declarações que o antigo primeiro-ministro fez à revista Visão, durante uma entrevista que será publicada nesta quinta-feira. "Deixámos de viver juntos", afirma Santana, que admite vir a criar um novo partido, "uma nova organização partidária" em que possa "ter a intervenção política" que acha que deve ter.

Num balanço sobre o percurso no partido, o antigo líder social-democrata recorda ter dito no passado que "o PPD começa a estar farto de aturar o PSD" e afirma que "acabou". Para que não restem dúvidas, ainda acrescenta: "mas acabou mesmo!".

Se o futuro de Santana Lopes não vai passar pelo PSD, isto não significa que o antigo dirigente esteja a planear abandonar a vida política, que "prosseguirá por outras paragens". De acordo com a Visão, a "criação de um novo partido ou a participação em atos eleitorais não são cenários" que o ex-autarca de Lisboa e da Figueira da Foz consiga colocar de parte.

A entrada da Santa Casa da Misericórdia no capital do Montepio Geral e a atual situação do Sporting são outros temas de duas horas de entrevista.