PS e PSD de Lisboa alvo de buscas da Polícia Judiciária

A notícia está a ser avançada pela revista “Sábado” esta quarta-feira. Em causa estarão suspeitas de corrupção “através de ajustes diretos feitos por várias autarquias a militantes partidários”

A Polícia Judiciária está a realizar buscas na Comissão Distrital de Lisboa do PSD e na Concelhia de Lisboa do PS, avança a revista "Sábado". A operação decorre também nos serviços centrais e de Urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa, assim como nas juntas de freguesia do Areeiro, Santo António e Estrela.

A distrital do PSD já confirmou as buscas ao Expresso. Pelo contrário, na concelhia do PS a resposta foi lacónica: "Não podemos confirmar nada."

A operação da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da PJ e DIAP são motivadas por suspeitas de crimes financeiros que resultaram da contratação de pessoal e ainda da adjudicação direta de serviços a empresas ligadas ou geridas por políticos.

De acordo com a revista, um dos principais visados na operação é o social-democrata Carlos Eduardo Reis, conselheiro nacional do PSD e que controla várias empresas que ganharam adjudicações directas de autarquias controladas pelo PSD e também pelo PS.

Um artigo do "Observador", de julho de 2017, revelava uma ligação entre três juntas de freguesia lisboetas lideradas pelo PSD e empresas de militantes sociais-democratas envolvendo negócios cujos valores totalizariam mais de um milhão de euros.

As autoridades terão recebido uma denúncia sobre estes negócios em 2017.

