É já esta quinta-feira que António Marto é feito cardeal da Igreja católica. Os enviados da SIC a Roma entrevistaram o bispo de Leiria-Fátima na véspera da cerimónia. Marto diz que está totalmente sintonizado com as propostas do Papa para a reforma na Igreja, reconhece que neste momento a porta está fechada ao sacerdócio feminino, e comenta o estado da democracia portuguesa