Natalidade. Esquerda acusa PSD de querer cortar apoios a 238 mil jovens

O debate sobre natalidade até podia ter sido uma oportunidade para ver os partidos alinhados, com PSD e PS à cabeça. Só que não foi. Semanas depois de o PSD ter anunciado o seu pacote de políticas para esta área - que incluía a atribuição de 10 mil euros por nascituro ao longo de 18 anos - e de Costa ter considerado as propostas “bons contributos” para debate, os sociais-democratas levaram a discussão ao Parlamento, mas acabaram arrasados pelos socialistas e pelo resto da esquerda.

Os reparos foram muitos e variados: de recuperar o passado – voltando aos tempos em que o Governo PSD e CDS supostamente “empurrava literalmente” os jovens para fora do país – a discutir apoios que, na verdade, poderão segundo as contas da esquerda não passar de “cortes” ao modelo atual do abono de família. E até passaram pela ironia, com o PS a aproveitar os tempos conturbados entre a direção do PSD e do grupo parlamentar, para aconselhar mais “coordenação” ao partido.

Um dos principais argumentos usados pela esquerda foi sobre a atribuição dos dez mil euros por criança, em substituição do abono de família. PS e BE recordaram que o novo esquema retiraria o apoio aos jovens acima de 18 anos que hoje recebem o abono de família – cerca de 238 mil. Quanto ao resto das propostas, rematou Idália Serrão, são “exatamente as mesmas orientações que estão na página 121 do programa do Governo”, fora as “iniciativas e estruturas que se sobrepõem”. “Não se esqueçam de comunicar isto à vossa sede. Evita embaraços…”. O Expresso fez as contas e noticiou, há duas semanas, que esta medida do PSD custaria mais de mil milhões de euros ao fim dos primeiros 18 anos.

Num aspeto, todos os partidos concordam: a natalidade e a demografia devem ser um verdadeiro “desígnio nacional”, uma vez que os números mostram que continua a haver portugueses a sair e os bebés nascem menos. Flam de “consenso alargado”, de um acordo para perdurar, de deixar de lado “querelas esteréis”. O problema é que discordam em quase tudo o resto.

“Deve haver um problema de comunicação no PSD”

O debate arrancou pelo lado do PSD, partido que agendou o tema para falar do seu pacote de propostas, entre as quais se incluem a substituição do abono de família por um apoio a todas as crianças de dez mil euros até aos 18 anos, a criação de um subsídio para todas as grávidas a atribuir no sétimo mês de gravidez, o alargamento da licença de parentalidade ou a gratuitidade das creches e jardins de infância. O conjunto de propostas tem custos, mas, argumenta o PSD, mais custos terá “não fazer nada”. E, por isso, propõe a criação de uma comissão parlamentar sobre o assunto.

Foi o primeiro sinal de morte à nascença para o desejado consenso, ainda não passava dos dez minutos de debate. Irónica, a deputada socialista Idália Serrão atacou desde logo a ideia de criar uma comissão, quando há neste momento um grupo de trabalho no Parlamento para tratar de assuntos de “parentalidade”. “Deve haver um problema de comunicação entre quem trabalha estas matérias no PSD e o grupo parlamentar…”.

Não foi a única crítica. No PS, criticou-se um “número político” com que o PSD quereria “tirar o seu papel da História”: “Não lhes perdoo, nem eu nem muitas famílias que viram os filhos sair de Portugal”, declarou Idália Serrão. Um argumento puxado várias vezes ao debate – inclusivamente se disse que o anterior Governo empurrou “literalmente” os jovens para fora do país, mesmo com o PSD a lembrar que os números de saída do país continuam a ser elevados.

Um “número político” com pouco efeito

Mais à esquerda, também se atacou o passado – aquele que PSD e CDS partilharam enquanto Governo – lembrando que para incentivar a natalidade também é preciso melhorar as condições laborais dos pais. No PCP, acusou-se o Executivo anterior de “facilitar o empobrecimento e embaratecer os despedimentos”, enquanto no BE se condenava “o silêncio sobre precariedade” no PSD. Os Verdes, pela voz de Heloísa Apolónia, acusaram o PSD de querer “evitar o confronto”, não apresentando propostas concretas para irem a votos no Parlamento: “Propôs uma comissão eventual? Oh senhora deputada… era preciso muito mais, mas do PSD nunca se deve esperar grande coisa”.

Do lado do PSD só esteve o CDS, mas os centristas aproveitaram sobretudo para recordar que têm a natalidade como bandeira e que as 25 propostas para a área que apresentaram nesta legislatura foram chumbadas pela esquerda. A deputada Vânia Dias da Silva, virada para as bancadas da esquerda, acabou por rematar com uma farpa que poderia ter sido dirigida ao PSD: “Sejam bem-vindos ao debate, espero que passem rapidamente à ação”!

Acusado de fazer “número político”, o PSD defendeu-se dizendo que a política do Governo para atrair imigrantes (75 mil por ano, conforme noticiava a edição semanal do Expresso neste sábado) não chega e concluiu que “os partidos à esquerda não querem debater de forma séria”. O objetivo dos sociais-democratas, insistia a deputada Clara Marques Mendes, era encontrar “consensos para políticas estruturais” e “abrir o debate à comunidade e aos grupos parlamentares”. Mas, a julgar pela discussão desta tarde, o acordo anda bem longe.