Rui Nunes quer PSD à Sá Carneiro no Distrito do Porto

Candidato à Distrital laranja apresentou, esta terça-feira, a sua lista e programa às renhidas eleições do próximo sábado. Rui Nunes propõe-se refundar o partido através de práticas políticas sem amarras a interesses instalados

O candidato à presidência da Comissão Política do PSD/Porto Rui Nunes manifestou, esta terça-feira, estar confiante num excelente resultado nas eleições de sábado, garantindo que a sua candidatura não tem “nenhuma amarra, nem interesses instalados no distrito”.

“É uma candidatura com coragem de olhar para o que se está a passar à nossa volta no distrito e não se resignar com os resultados eleitorais e com a falta de confiança que a população portuguesa tem em relação ao PSD e ao PSD do Porto”, afirmou o professor catedrático na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, em conferência de imprensa, acrescentando que a sua candidatura “é contra tudo e contra todos, contra ventos e marés”.

Segundo o candidato, que disputa estas eleições para a liderança da distrital do Porto com Alberto Machado e Alberto Santos, o grupo de pessoas que reúne nas suas listas “não se resignou e decidiu fazer uma proposta de rutura contra aqueles que são os interesses instalados na sociedade e que também premeiam os partidos políticos, concretamente o PSD/Porto”, não estando “ninguém preocupado com lugares”, quer para deputados, quer para presidências de câmaras.

“A primeira marca genética que está no ADN desta candidatura é a coragem, a não resignação, a não conformidade, a vontade de mudar, a determinação e a perseverança”, afirma, sublinhando que estas “são as características de um conjunto de pessoas livres, sem interesses pessoais, empenhadas no interesse público coletivo e cujo fim último não é o poder pelo poder, mas a melhoria das condições de vida das populações que pretendemos servir a partir de 1 de julho”, em caso de vitória.

Rui Nunes sublinhou que a sua candidatura é dirigida à militância profunda e ativa de base, não dirigida “às vedetas que geralmente aparecem nas luzes da ribalta”, garantindo ter por grandes objetivos aproximar o PSD/Porto de quem “não se revê nesta maneira de fazer política” e “recuperar um capital de credibilidade que se perdeu e se traduziu nos resultados autárquicos devastadores no distrito”.

“Tínhamos a responsabilidade de fazer muitíssimo mais do que se fez, houve falhas profundas a nível da distrital e é isso que queremos ultrapassar: temos projetos de matriz social-democrata, ideias que tenham em atenção os direitos das pessoas, a equidade no acesso aos bens sociais, mas também a capacidade de reformar”, sustentou.

O médico considerou que a sua candidatura “já fez história”, quer vença ou não as eleições no sábado, não apenas por “quebrar um ciclo vicioso de mais de duas décadas do poder”, mas por conseguir “mudar a qualidade de vida” das pessoas com a proposta revolucionárias, já apresentada, de transformar o Centro Hospitalar de Gaia num Centro Universitário.

“Temos uma visão integrada do distrito”, notou, adiantando crer “que estão reunidas todas as condições para uma fantástica vitória”. Rui Nunes assegurou ainda que, com a sua candidatura, “palavra dada é palavra honrada”, tendo conseguido criar “um movimento, quando outros andam preocupados com lugares nas listas”.

O candidato a líder da distrital social-democrata garantiu ainda que estará “sempre em total sintonia” com o presidente do partido, Rui Rio, quanto a “matérias de natureza nacional”, mas avisa que ninguém confunda respeito institucional com o que a distrital tem de fazer em prol do distrito. “Se for preciso dizer não à direção nacional diremos não. Respeito sim, mas não subserviência”, conclui.

Nesta conferência de imprensa foram apresentados alguns nomes da sua lista, designadamente Edgar Loureiro e Marta Peneda para a vice-presidência da distrital, Conceição Ruão para presidente do Conselho de Jurisdição, Manuel Faria para presidente da Universidade Autárquica, Rui Cunha Monteiro para o Conselho de Auditoria Financeira e Cristina Prudêncio para a liderança do Conselho Estratégico.

“Todos os presidentes dos órgãos terão assento na comissão política”, disse Edgar Loureiro.