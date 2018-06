Presidente da República desmaia em Braga

O Presidente da República desmaiou hoje, à saída de uma visita ao Santuário do Bom Jesus, em Braga, tendo sido transportado pelos seguranças para um hotel próximo, constatou a agência Lusa no local.

Contactada pelo Expresso, fonte da Presidência da República não fez quaisquer comentários, e remeteu para o comunicado publicado no site da Presidência.

A nota, breve, refere que o "Presidente da República sofreu esta manhã uma ligeira indisposição à saída da Basílica do Bom Jesus. Por precaução, seguindo conselho médico, deslocou-se ao Hospital de Braga, sendo de esperar uma adaptação do programa previsto para este fim de semana"

Fonte próxima de Belém adiantou ao Expresso que Marcelo Rebelo de Sousa ter-se-á sentido mal depois de uma viagem de carro. "O Presidente não gosta de ar condicionado e fez a viagem toda com muito calor", adiantou a mesma fonte. O presidente terá estado cerca de 15 minutos no Santuário.

A agência Lusa cita uma fonte de Belém, que refere que Marcelo Rebelo de Sousa sofreu "uma quebra de tensão, não tendo chegado a desmaiar", à saída do Santuário, tendo recuperado no hotel onde esteve "a refrescar-se". Por precaução vai ser observado no hospital de Braga, segundo um dos assessores do Palácio de Belém.

Não há ainda qualquer indicação sobre o resto da agenda de hoje do Presidente da República em Braga, que inclui a abertura das festas de S. João.



O desmaio de Marcelo Rebelo de Sousa ocorreu às 12:48 durante uma visita ao Santuário. Pelas 13h07 elementos do INEM chegaram ao hotel do Templo com um Veículo Médico de Emergência Rápida (VMER).



Menos de uma semana depois da formalização da candidatura das Festas de São João de Braga a Património Cultural Imaterial, Marcelo Rebelo de Sousa tinha previsto passar hoje o dia na cidade, começando por visitar o Santuário do Bom Jesus do Monte ao final da manhã.