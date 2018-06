PSD e CDS juntos contra militantes duplos

Em Gaia, há inscritos no CDS que estão no PSD: serão suspensos e expulsos

Há 22 militantes do PSD em Gaia que são, em simultâneo, militantes do CDS. Uma situação ilegal, proibida pela lei dos partidos políticos, cujo artigo 22º dita que “ninguém pode estar filiado simultaneamente em mais de um partido político”.

A situação foi detetada na sequência das denúncias que envolveram a eleição para a liderança da distrital do Porto do CDS. Depois de uma campanha conturbada, com denúncias de manipulação e desvio de votos dos dois lados da barricada, foi já na reta final que chegou à candidatura de Cecília Meireles a “forte suspeita” de que haveria militantes inscritos para votar na União de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma que seriam, ao mesmo tempo, filiados no PSD. O caso foi comunicado ao Conselho de Jurisdição do CDS, embora não a tempo de ser resolvido antes das eleições de sábado, e que deram a vitória à lista adversária, de Fernando Barbosa. Terá mesmo havido militantes desses a votar, quando as denúncias já eram públicas.

As suspeitas do CDS foram partilhadas com o PSD, para as tirar a limpo. Ao que o Expresso apurou, a secretaria-geral do CDS comunicou à secretaria-geral do PSD os nomes sob suspeita, para que se cruzassem os cadernos de militantes. A conclusão é que existem 22 nomes repetidos nos ficheiros de militantes de Gaia do PSD e do CDS.

Direção do CDS vai analisar caso

Perante a ilegalidade, o PSD já avançou com uma queixa para o Conselho Nacional de Jurisdição do partido, com vista a ser instruído o processo disciplinar. A comprovarem-se os factos, o destino dos militantes será a expulsão, confirmou ao Expresso uma fonte que está a acompanhar o processo. Porém, até uma decisão definitiva da Jurisdição, os militantes sob suspeita ficam suspensos.

Embora até ao dia das eleições a direção do CDS tenha preferido não intervir, vai analisar o caso. Na próxima sexta-feira, adianta Assunção Cristas ao Expresso, fará parte dos assuntos discutidos na reunião da comissão executiva, de forma a decidir que medidas aplicar. Fonte da candidatura de Cecília Meireles diz que, “aparentemente, esta situação aconteceu durante muito tempo sem ninguém perceber”.

Um responsável social-democrata ouvido pelo Expresso admite que estes sejam militantes “mercenários”, que só estão inscritos nos partidos numa lógica de sindicatos de voto, apoiando candidatos que em cada momento sejam instruídos a apoiar. “Neste caso, parece que estavam envolvidos numa golpada no CDS, mas talvez no passado tenham estado envolvidos em situações dúbias no PSD”, admite a mesma fonte.

A direção social-democrata acredita que as novas regras aprovadas pelo PSD para o seu funcionamento interno — com maior controlo e transparência no pagamento de quotas, e uma vigilância do partido a nível central nos processos de filiação de novos militantes, poderão impedir, ou pelo menos dificultar, este tipo de abusos.