Luís Pais de Sousa sucede a Matos Correia no Conselho Estratégico do PSD

Luís Pais de Sousa é o nome escolhido por Rui Rio para suceder a José Matos Correia no cargo de coordenador para a área da Segurança Interna e da Proteção Civil do Conselho Estratégico Nacional do PSD, de acordo com um comunicado do partido. O advogado junta-se a José Manuel Moura, porta-voz da mesma estrutura, depois de José Matos Correia ter decidido apresentar a demissão alegando motivos pessoais.

O novo membro do Conselho Estratégico nasceu em 1958, foi secretário de Estado da Administração Interna, no Governo liderado por Durão Barroso, e deputado entre 1987 e 1995, durante o período em que o PSD, presidido por Cavaco Silva, dispôs de maioria absoluta no Parlamento. Integrou a direção do grupo parlamentar social-democrata e foi coordenador da comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República.