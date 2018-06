Primeiro-ministro espanhol em Lisboa a 2 de julho

Pedro Sánchez vem a Portugal no próximo dia 2 de julho, com temas europeus e bilaterais na agenda do encontro com António Costa.

O novo presidente do Governo espanhol estreia-se no cargo com uma forte agenda de Europa, tendo já marcado para este sábado uma ida a Paris, onde será recebido pelo presidente francês, Emmanuel Macron.

A sua volta europeia inclui posteriormente no domingo um encontro em Bruxelas para a cimeira de trabalho sobre migração e asilo, convocada pelo presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, e à qual também assistirão, entre outros, a chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente francês.

Na terça-feira, Pedro Sánchez estará em Berlim para se reunir a sós com Merkel e depois, a 28 e 29, estará de novo em Bruxelas para a sua estreia no Conselho Europeu. Em Bruxelas vai participar ainda, juntamente com António Costa. no jantar dos líderes socialistas europeus.

Depois, a 2 de julho, voltará a estar com o primeiro-ministro português, em Lisboa, para um encontro de trabalho em que abordarão de novo os assuntos europeus, mas também alguns bilaterais, como a cimeiro luso-espanhola e os métodos de trabalho em conjunto.

Outro tema previsível será o da reunião sobre as interconexões energéticas que António Costa anunciou para o primeiro semestre do ano e que deverá contar também com a presença do presidente francês, Emmanuel Macron, e do presidente da Comissão Europeia, Jean Claude Juncker.

A visita de Sánchez a Lisboa esteve prevista para a próxima terça-feira, mas acabou por ser adiada devido a compromissos internos do chefe de Governo espanhol.

Com este enfoque europeu, Pedro Sánchez quer transmitir aos parceiros que Espanha quer ter um papel ativo na Europa para construir uma União mais forte e solidária, segundo informa um comunicado da embaixada de Espanha.

"O presidente do Governo trabalhará estreitamente com os seus parceiros para encontrar respostas para os grandes desafios da União, como os movimentos migratórios, a recuperação e consolidação dos direitos sociais e do Estado Social, assim como defender os interesses espanhóis na Europa e alcançar uma maior integração", lê-se no comunicado.

A volta europeia de Pedro Sánchez mostra uma inversão da tradicional agenda das primeiras visitas ao estrangeiro dos líderes espanhóis, onde Marrocos tinha sempre o primeiro lugar. Lisboa mantém-se como uma das prioridades.