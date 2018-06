António Costa rejeita desafio de Assunção Cristas para debater sobre Habitação

Se fosse preciso estabelecer uma regra para os debates quinzenais com o primeiro-ministro, poderia ser esta: não há debate que passe sem uma picardia, mais ou menos séria, entre Assunção Cristas e António Costa. É rara a discussão que não termina com a líder do CDS e o primeiro-ministro a chocar de frente. Voltou a acontecer esta quarta-feira, desta vez por causa do tema da Habitação - e desta vez a zanga passou das portas do hemiciclo, com Cristas a desafiar Costa para um debate a dois.

Mas recuemos algumas horas para explicar a origem da disputa. No Parlamento, o assunto começou por ser puxado pelo Bloco de Esquerda, que falou da "lei Cristas" - ou "lei dos despejos", como os partidos de esquerda preferem dizer -, ou seja, a lei aprovada pela então ministra Assunção Cristas, que liberalizou o mercado de arrendamento. Costa concordou com as críticas dos bloquistas. Mas, quando chegou a vez de discutir o assunto com a líder centrista, pareceu fechar o assunto: "Sobre Habitação é melhor nem falarmos".

Não estava, afinal, fechado. O primeiro-ministro ainda quis relembrar os momentos que antecederam a aprovação da "lei Cristas", recordando que a então ministra o recebeu, a si e à deputada Helena Roseta (responsável pela lei de Bases para a Habitação que está atualmente em consulta pública), "com desprezo" e acabou por criar "uma calamidade social".

Cristas não gostou e, perante os apupos da bancada do CDS, pediu - um recurso raro - para "defender a honra", uma figura regimental do Parlamento, dos "excessos" do primeiro-ministro. E acabou por acusar Costa de ter "duas caras e de oferecer diferentes versões enquanto primeiro-ministro, presidente da câmara ou secretário-geral do PS. "Já quando era presidente da câmara eu sei o que me dizia a mim, na rua para ganhar votos e aos investidores privados". O primeiro-ministro, em vez de recuar nas críticas, intensificou-as: "Criou uma crise social em Portugal, conscientemente, porque foi avisada por toda a gente, por mim, por Helena Roseta, por todo o país, de que a pura liberalização selvagem do mercado iria gerar uma calamidade".

"Pode fazer o debate com as vítimas"

A segunda ronda chegaria logo de seguida. Cristas saiu do hemiciclo, convocou uma rápida conferência de imprensa e desafiou o primeiro-ministro para um debate sobre arrendamento. Mas, questionado sobre se pretendia aceitar o desafio, António Costa foi perentório, como relata a Lusa: "Pode fazer o debate com as pessoas que têm sido vítimas da lei dela".

Em declarações enviadas ao Expresso, a líder centrista lamenta que Costa tenha "rejeitado o desafio": "Em vez de enfrentar o tema com verdade e profundidade, prefere certamente continuar a fazer acusações e insinuações sem possibilidade de um debate esclarecedor". Cristas, a quem Costa lembrou esta tarde que não foi apenas "ministra da Agricultura e da lavoura", insinuou no debate que teria incoerências de Costa, enquanto presidente da Câmara de Lisboa, para revelar. Com a resposta seca do primeiro-ministro, concluiu: "Enfim, nada de novo. Já estamos habituados a que os primeiros-ministros socialistas tenham medo de debater com os líderes dos partidos da oposição".

A Habitação tem sido discutida no Parlamento desde abril, altura em que o Governo apresentou o seu pacote de medidas para a área e, na mesma semana, o PS apresentou a sua proposta para a (primeira) lei de bases do sector. Também as medidas dos partidos de esquerda baixaram à comissão para serem discutidas e afinadas, com críticas de todos ao atual modelo e à "lei Cristas", à qual atribuem a facilidade com que os inquilinos podem ser despejados. Já Cristas tem defendido a sua lei e atribuído esses resultados ao aumento do turismo e do interesse de investidores estrangeiros no país, tendo proposto "melhorias" como a redução de impostos para contratos de arrendamento longos.