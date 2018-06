Negociações do OE arrancam no Terreiro do Paço

António Costa recebe esta terça-feira, no gabinete provisório do primeiro ministro no Terreiro do Paço, uma delegação do Bloco de Esquerda. Como acontece desde a tomada de posse do atual Governo, o encontro entre o chefe do Executivo e os líderes dos partidos que formam a Geringonça antecede a abertura formal das negociações orçamentais.

Catarina Martins é a primeira a ser recebida, não estando ainda confirmados os agendamentos dos encontros com Jerónimo de Sousa e Heloísa Apolónia.

Esta manhã, o jornal Público noticiava que a reunião entre o primeiro ministro e a coordenadora do Bloco de Esquerda tinha sido cancelada, por motivos de agenda de António Costa. Mas, horas depois, tanto o Gabinete do PM como o Bloco de Esquerda assumiam que o encontro tinha sido reagendado para as 17 horas. Logo de seguida, António Costa estará presente no lançamento do novo Diário de Notícias, marcado para as 19 horas no Cinema São Jorge.