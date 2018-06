Grupo de Maria de Belém para reforma da Saúde distante do Bloco

Um Serviço Nacional de Saúde (SNS) “tendencialmente gratuito” com taxas moderadoras, com mais financiamento público, com profissionais “mais motivados”, organizado em função do mérito e devidamente separado dos setores privado e social, mas sem os hostilizar. São estas as linhas fundamentais da proposta de Lei de Bases da Saúde apresentada esta terça-feira pela comissão presidida por Maria de Belém, no Instituto Ricardo Jorge.

No mesmo dia em que o Observatório Português dos Sistemas de Saúde denunciou a existência de uma crise económica na Saúde, a antiga ministra da Saúde do PS reconheceu a necessidade de se investir “mais” no sector, no sentido de aproximar o investimento público do país na Saúde à média da União Europeia. Na proposta assinada por Maria de Belém, a mulher escolhida por António Costa para pensar a reforma do SNS, prevê-se que o investimento em “formação de profissionais, infraestruturas, equipamentos e tecnologias de informação” seja feito de forma “plurianual”, de maneira a permitir um melhor planeamento e melhor racionalização dos recursos.

Aos jornalistas, Maria de Belém admitiu que parte desse investimento na Saúde deve ser canalizado para a valorização dos profissionais, através de “prémios” ou “incentivos”, mas não necessariamente através de aumentos salariais. “Precisamos de profissionais de saúde motivados. Trabalham melhor”, afirmou a antiga ministra, salvaguardando, no entanto, que devem ser os critérios da exigência e do mérito a pautar esse reconhecimento. “Há uma coisa que para nós é muito clara: o mérito deve ser promovido e reconhecido. Queremos uma Administração Pública inteligente. Queremos a progressão nas carreiras através de provas verdadeiramente públicas e uma gestão das instituições com base em critérios de competência e adequada seleção”, sublinhou Maria de Belém.

A poucos dias de o Bloco de Esquerda levar ao Parlamento o seu projeto para uma nova Lei de Bases da Saúde (o debate realiza-se na sexta-feira), Maria de Belém foi desafiada a esclarecer a posição da comissão que preside em relação às Parcerias Público-Privadas (PPP) na Saúde, que tanta fricção têm causado entre socialistas e restantes parceiros parlamentares. A antiga ministra da Saúde defendeu que não pode ser a nova lei de bases da saúde a condicionar o “desenvolvimento de políticas”, cuja competência pertence ao Parlamento, e recordou que a Constituição da República prevê e protege “o direito à iniciativa privada”. “O setor privado e o setor social podem ser prestadores públicos quando se articulam com SNS, [sempre que] o SNS não pode fazer”, notou. Ou seja, a porta à participação dos privados na Saúde mantém-se aberta, deixou claro.

Ainda assim, Maria de Belém sublinhou a necessidade de existir “uma forte regulação do Estado” nesta matéria e defendeu uma “separação com cooperação” entre público e privado, “transparência”, “prestação de contas” e “eficiência”.

Calendário mantém-se: proposta final será entregue em setembro

Este projeto de revisão da nova lei de bases da Saúde surge depois de João Semedo, ex-deputado e antigo dirigente bloquista, e António Arnaut, histórico socialista e considerado o “pai do SNS”, terem eles próprios lançado uma proposta de reforma do serviço de saúde, em que propunham, precisamente, o fim das PPP e das taxas moderadoras. São duas linhas, no entanto, que Maria de Belém não cruza, embora tenha garantido, aos jornalistas, que os contributos de João Semedo e António Arnaut “foram tidos em conta”.

O facto de António Costa ter decidido depositar nesta comissão a iniciativa de pensar uma reforma do SNS não caiu bem entre bloquistas e comunistas. Além de Maria de Belém não estar tão à esquerda quanto os parceiros parlamentares do PS preferiam, o calendário do processo causou desconforto: com Bloco e PCP dispostos a levar para a discussão do Orçamento do Estado os problemas que se têm registado na Saúde, o primeiro-ministro atirou a reforma do SNS para as calendas e nomeou um grupo de trabalho cujas conclusões só estarão prontas na primeira quinzena de setembro, bem para lá do timing das negociações.

Esta terça-feira, confrontada pelos jornalistas, Maria de Belém voltou a comprometer-se com a data e justificou a necessidade de só apresentar a proposta final em setembro com a necessidade de ouvir todos os agentes do setor.