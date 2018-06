Reunião extraordinária da assembleia municipal do Porto discute despejos no centro histórico

Movimento Direito à Cidade organiza manifestação enquanto eleitos municipais debatem situação de emergência criada na cidade

“Não queremos abraços e beijos, mas sim o fim dos despejos”. Numa grande tarja empunhada por alguns manifestantes ficava resumida, com aquela frase, muita da indignação que tem percorrido alguns sectores da cidade do Porto pelo acumular de despejos, em particular no centro histórico da cidade. Os atingidos são invariavelmente pessoas de fracos recursos, muitas vezes idosos, que se vêm confrontados com súbitas e incomportáveis alterações no preço das rendas.

Por iniciativa do Bloco de Esquerda decorre neste momento uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal do Porto, durante a qual os partidos estão a apresentar diferentes pontos de vista sobre um problema que, se recolhe unanimidade no diagnóstico, ou na preocupação pelo que possa ser o futuro de tanta gente que agora vê ameaçado o seu direito constitucional à habitação, está longe de suscitar entendimentos alargados quanto às soluções a tomar.

Susana Constante Pereira, do Bloco de Esquerda, lançou a discussão. Após uma análise do drama que está a ser vivido por inúmeras famílias, em resultado de fatores tão diversos como “a especulação imobiliária, a pressão turística, a pressão sobre os inquilinos”, apresentou um vasto conjunto de propostas. Aí se incluem, por exemplo, a criação de um gabinete do inquilino, um observatório da habitação ou a urgente revisão do parque habitacional do município.

Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, numa longa intervenção carregada de remoques à comunicação social pelo modo como, em sua opinião, tem tratado o tema, fez uma exaustiva análise da evolução histórica do problema das rendas e da habitação em Portugal, para concluir que “o mercado, só por si, nunca cria habitação em quantidade suficiente para os cidadãos existentes, e muito menos para acomodar o aumento de procura, o que gera um aumento de preços superior ao que resulta do aumento nos fatores de produção”. Porém, se é verdadeira esta constatação, e, por isso, “o mercado privado não pode resolver esse problema de política pública”, a sua “condenação à morte também em nada poderá beneficiar essa política”.

Para lá de responsabilizar os partidos que dão suporte ao atual governo (PS, mas também CDU e BE) por não aprovarem as leis consideradas indispensáveis para a resolução desta questão, Rui Moreira sublinhou que a CM do Porto continuará “a exercer direitos de preferência, e correspondendo a um desafio da CDU, estamos a preparar uma proposta de alteração legislativa” a enviar para a Assembleia da República.

Pela CDU, Rui Sá, que classificou a atual situação como ”de emergência”, é inaceitável que “ao mesmo tempo que há famílias sem casa, a CM do Porto” continue a dispor de dezena e dezenas de habitações devolutas e até vandalizadas.

Os trabalhos da AM decorriam ainda às 23h48 desta segunda-feira, hora de publicação deste texto