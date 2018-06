Baixa do PS nas sondagens: “uma crise de expectativas”

O sociólogo Pedro Adão e Silva considera que há um conjunto de fatores que explica a baixa do partido nas sondagens: sete décimas face a maio, e quase sete pontos desde há um ano (37% versus 43,7%).

Preferindo comentar a tendência de um ano - "décimas no espaço de um mês numa sondagem que engloba algumas centenas de pessoas não é suficientemente representativo e tem uma margem de erro significativa" - Adão e Silva considera que a crise de expectativas, a par do chamado "regresso dos casos" e a repercussão na governação dos incêndios de 2017, que marcaram todo o ano, são a principal explicação para o resultado da sondagem da Aximage, divulgada hoje pelo “Correio da Manhã” e o “Jornal de Negócios”.

Maioria absoluta: “uma ideia estapafúrdia”

O sociólogo diz ainda que não haverá lugar a nenhuma maioria absoluta, uma ideia que qualifica como "estapafúrdia", porque "desde que acabou o voto útil" se tornou claro que ela seria impossível para os dois principais partidos.

"Para haver uma maioria absoluta do PS ou do PSD significa que teria de haver um cataclismo do outro", coisa que não prevê que aconteça. Nunca se prefigurou tal maioria, afirma.

A sondagem confirma, por outro lado, que a dinâmica económica influencia o voto e cria expectativas mais elevadas, nomeadamente em relação ao setor público, que depois não se confirmam.

A "desastrosa e errática" gestão do Manuel Pinho também pode ter influenciado os resultados, diz Pedro Adão e Silva, para quem esse "caso" trouxe de regresso o "caso Sócrates".

Também os incêndios, que marcaram todo o ano da governação, são outro dos fatores que podem influenciar negativamente a sondagem, diz.