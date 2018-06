António Costa. Cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un acabou melhor do que a reunião do G7

O primeiro-ministro, António Costa, comentou nesta terça-feira que o resultado da cimeira de Singapura, entre os Presidentes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte, acabou melhor do que a última reunião do G7, no Canadá. António Costa assumiu esta posição depois de ter visitado a multinacional Cisco, em Silicon Valley, na Califórnia, Estados Unidos da América, após ser questionado pelos jornalistas se acredita na desnuclearização da Coreia do Norte na sequência do encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un.

"O facto de a cimeira ter existido já é positivo, porque quando duas partes começam a falar é um primeiro passo para a diminuição da tensão. Os sinais aparentam que esta cimeira acabou melhor do que a do G7, o que é um cenário positivo", disse, numa alusão às divergências verificadas entre os Estados Unidos e os restantes seis países desta organização.

Em relação ao resultado da cimeira de Singapura, o primeiro-ministro referiu que a declaração final, "por muito genérica que seja no que respeita à desnuclearização, é obviamente uma boa notícia para todos os que estão preocupados com a segurança mundial".