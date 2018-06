Advogados distinguem Eanes com medalha de ouro da sua Ordem

Aos 83 anos, o ex-Presidente da República António dos Santos Ramalho Eanes vai ser distinguido com a medalha de ouro da Ordem dos Advogados pelo “seu relevante contributo, acção e mérito, para a defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, identificando-se com os ideais da justiça, da defesa, do acesso ao direito e da construção do Estado de direito”.

O general que esteve no 25 de Abril de 1974, no 25 de Novembro de 1975, foi o primeiro PR eleito pelos portugueses e tem o seu nome ligado à fundação do Partido Renovador Democrático que teve sucesso eleitoral nas legislativas de 1985, é um homem discreto na atuação e parco na concessão de entrevistas.Nos anos da crise foi uma das vozes que intervieram em favor dos menos favorecidos. Apologista da igualdade, foi ele quem nomeou a primeira e única mulher que até hoje ocupou o cargo de primeira-ministra em Portugal.

Rui Ochôa/Expresso

Em agosto de 1979, o então Presidente Ramalho Eanes, escolheu Maria de Lourdes Pintasilgo para chefiar o V Governo Constitucional “pela sua personalidade, ética e carácter. Quando o carácter é mau, os resultados são negativos”.

A “grande determinação” de Pintasilgo e o facto da engenheira ser uma mulher conhecida nos meios internacionais, sobretudo nos movimentos católicos onde militava desde muito jovem, e com provas dadas em matéria de qualidades de chefia, também pesaram na decisão de Eanes.

Quando foi eleito em junho de 1976, António Ramalho Eanes, tinha 41 anos, e a mulher 37. Manuel, o filho mais velho do casal, já era nascido e, nos primeiros meses, o casal continuou a residir na vivenda do Bairro da Madre de Deus, onde ainda hoje moram.A instabilidade política que então se vivia, depressa mostraria que a casa - com porta direta para a rua - não tinha condições de segurança adequadas. Quando se mudaram para Belém, Maria Manuela Duarte Neto Portugal Ramalho Eanes, pode confirmar as palavras de Estela Costa Gomes sobre o mau estado de conservação do Palácio; o certo é que na altura escasseava o dinheiro para a sua renovação.

ARQUIVO A CAPITAL

A 20 de outubro de 1977, nasceu Miguel, o segundo filho do casal. O nascimento do bebé foi noticiado em quase toda a imprensa da época, e emprestou uma providencial simpatia à imagem distante e austera do então Presidente. Miguel foi batizado na capela do Palácio de Belém, e o irmão foi o padrinho.

Fez o doutouramento na Universidade de Navarra depois de ter deixado de ser Presidente, recusou ser promovido a Marechal e não aceitou cerca de um milhão de euros em retroativos, entre muitos outros acontecimentos e atitudes.

A medalha de ouro vai ser entregue na abertura do 8º Congresso dos Advogados Portugueses, que se realiza esta quinta-feira, no Montebelo Hotel, em Viseu.