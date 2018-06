Marcelo. Acolhimento de refugiados por Espanha representa “verdadeiro espírito europeu”

“A posição de Portugal é inclusiva. Somos emigrantes, estamos de braços abertos para imigrantes”, declarou ainda o Presidente da República

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enalteceu nesta segunda-feira o acolhimento por Espanha de mais de 600 migrantes a bordo de um navio, vincando que tal gesto representa um "verdadeiro espírito europeu". "Se o país vizinho decidiu acolher imigrantes, num espírito comum, o verdadeiro espírito europeu, isso naturalmente por nós é saudado com alegria", vincou o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa falava em New Bedford, nos Estados Unidos, e fora questionado pelos jornalistas sobre os episódios em torno do navio "Aurora", que Espanha se ofereceu para receber, com 629 refugiados a bordo, depois de Itália e Malta terem recusado o acolhimento das pessoas. "A posição de Portugal é inclusiva. Somos emigrantes, estamos de braços abertos para imigrantes", declarou ainda o Presidente da República.

De manhã, em Boston, e também numa ação em torno das comemorações do 10 de junho nos Estados Unidos, Marcelo Rebelo de Sousa havia já criticados os que deixam cidadãos os seus emigrar, mas recusam-se acolher cidadãos de outras nacionalidades.