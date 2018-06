Marcelo recusa a "volúptia das ruturas" antes de partir para os EUA

Marcelo Rebelo de Sousa exortou este domingo, durante as comemorações do 10 de junho, nos Açores, os portugueses a preferir a "paciência dos acordos à volúptia das ruturas, mesmo que tentadoras". Num breve discurso de cinco minutos, momentos antes de partir para os Estados Unidos – onde dará seguimento às comemorações do Dia de Portugal – o Presidente da República sublinhou a necessidade de Portugal manter uma política externa mais focada no "multilateralismo realista" que no "unilareralismo revivalista".

A mensagem encaixa na estratégia da diplomacia portuguesa de não cortar os laços e as pontes com os Estados Unidos, mesmo com a admininstração Trump. Marcelo terá um encontro com o Presidente norte-americano antes do final do mês. E António Costa passará vários dias nos Estados Unidos, num périplo que o levará à costa Leste e Oeste.

Quer isto dizer que, em nome do "multilateralismo realista" que orienta a política externa portuguesa, Portugal prefere manter a "paciênciados acordos" com os aliados, do que ceder à "volúpia da rutura" tentadora quando se tem pela frente um interlocutor como Donald Trump. Não é por acaso que Marcelo, que tem feito críticas muito duras a Donald Trump desde a eleição do norte-americano, mete a frase quando está a falar de migrantes e refugiados – uma camada da população que a administração dos EUA tem discriminado.

A frase completa do Presidente da República é esta;

"[O universalismo português] explica também o abraço que damos a quem chega, migrantes ou refugiados, a procura que fazemos de pontes, de diálogos, de entendimentos, e porque preferimos a paciência dos acordos mesmo se difíceis à volúpia das roturas, mesmo se tentadoras, e o multilateralismo realista ao unilareralismo revivalista."

Como de costume nos discursos do 10 de junho, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou a unidade nacional ao mencionar a autonomia de Portugal "construída laboriosamente" e da diversidade do país. Mas um Estado nação uno, que ganha relevância por ser dito nos Açores: "Somos um só Portugal, feito de muitos portugais, que podem, e devem, ser diversos, mas que não tolelararemos que sejam discriminados, naquilo que de essencial assinala o estatuto da nossa cidadania civica, economica, social e cultural".

As comemorações do Dia de Portugal, que se iniciaram no sábado, continuam este domingo em Ponta Delgada, estendendo-se depois a Boston e Providence, nos Estados Unidos da América, ao final do dia.

Antes de Marcelo Rebelo de Sousa tinha discursado longamente o professor da universidade de Brown, Onésimo Teotónio de Almeida, um açoriano que emigrou para os Estados Unidos. Falou dos Açores, do universalismo português, das vicissitudes de ser emigrante, e contou várias histórias de emigrantes, como a de um estudante da Goa, que falava português e que se espantou quando chegou a Rhode Island e ouviu falar a sua língua.