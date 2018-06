Marcelo: "Bom-senso faz com que não haja crise orçamental a temer"

Marcelo Rebelo de Sousa não fez um apelo, mas quase. Foi mais uma constatação com misto de chamamento dos partidos ao "bom senso", dando a entender que a esquerda não vai chumbar o Orçamento do Estado (OE) para 2019. Tudo para que Portugal não contribua para avolumar as crises políticas que grassam na Europa, casos de Espanha e de Itália. Na manhã deste sábado, em Ponta Delgada, nos Açores – onde se prepara para presidir às comemorações do 10 de junho –, o Presidente da República foi confrontado pelos jornalistas com os sinais de crise à esquerda que podem pôr o OE em perigo: "Não, penso que não" está em perigo, respondeu Marcelo.

"Todos sabem como este momento europeu é um momento difícil, que obriga a decisões difíceis e que são complicadas para todos e também para Portugal", começou por contextualizar o Presidente da República a propósito de uma eventual crise orçamental e política. E acrescentou: "Ninguém quer juntar às complicações que vêm de fora complicações de dentro". Finalmente, deixou uma frase muito afirmativa, como se não houvesse outro caminho razoável que não fosse a aprovação do OE no Parlamento: "Esse bom senso faz com que não haja a temer qualquer tipo de crise ou qualquer problema com o Orçamento do Estado".

O Presidente da República tem estado atento à instabilidade em Espanha, depois de o Partido Popular ter sido substituído pelo PSOE no Governo – depois da aprovação de uma moção de censura –, assim como aos fenómenos populistas em Itália e noutros países europeus (um aspecto que tem acentuado muito nos seus discursos). Marcelo não quer Portugal a contribuir para a incerteza, porque sabe que isso no atual contexto tem efeitos indesejáveis a todos os níveis.

A declaração do Presidente remete ainda para as "decisões difíceis e que são complicadas para todos" em termos europeus, o que significará sobretudo negociação de fundos e reforma da União Económica e Monetária. Portugal está num processo de ver se consegue esbater as perdas nos valores dos fundos, que já foram muito enfatizadas pelo primeiro-ministro no último debate quinzenal. O Governo está preocupado não só com a perda de verbas europeias, mas também com a necessidade de, nestes novos programas, haver uma maior percentagem de componente de investimento nacional para executar os fundos que chegam da Europa. Este sábado, Pedro Marques, ministro do Planeamento e Infraestruturas, admitia, numa entrevista ao Expresso, que os próximos fundos são uma "bomba orçamental" e que os cortes no financiamento europeu terão "um impacto brutal no Orçamento do Estado".

Mesmo com o "ambiente toldado" na "geringonça", como descreveu esta semana Jerónimo de Sousa ao Expresso, não deve ser motivo para atirar o país para eleições antecipadas, na opinião do Presidente. Esta semana, o clima tornou-se mais ríspido com o tom do debate quinzenal de terça-feira, com o bloqueio nas negociações entre os sindicatos e ministério da Educação e ainda com a aprovação do novo pacote laboral contra a precariedade em Concertação Social – e que os partidos à esquerda do PS contestam.

As primeiras reuniões para o Orçamento do Estado já começaram entre o Governo e os partidos da solução governativa, com um espírito que vai no sentido de se alcançar um entendimento que leva à aprovação do documento. A filosofia será semelhante à dos OE anteriores, ou seja, é suposto não haver recuos e permitir novos avanços, como descreve ao Expresso uma fonte governamental.

O Presidente da República fará amanhã o discurso do 10 de junho em Ponta Delgada e depois viaja para os Estados Unidos para as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades junto dos emigrantes portugueses nos Estados Unidos, em Boston e Providence.