Jerónimo em “crescente preocupação” com Governo

“O problema está criado”, assumiu o líder do PCP, Jerónimo de Sousa. O problema chama-se descongelamento das carreiras dos funcionários da administração pública, um compromisso assumido pelo Governo em sede de negociação do último OE e que, agora, os comunistas fazem questão de reclamar.

“O que o Governo tem de negociar com os sindicatos são o prazo e o modo de concretização da valorização remuneratoria e não a contagem do tempo de serviço”, disse Jerónimo. Quer isto dizer que os comunistas admitem fasear o tempo de implementação da medida, mas não estão disponíveis para abrir mão de qualquer ano de contagem das progressões.

Uma reivindicação que é válida para os professores, mas também para “as forças de segurança, Forças Armadas, justiça e outros sectores com carreiras específicas”, disse Jerónimo. O principio é claro: Costa terá de encontrar uma solução de acordo com “os compromissos assumidos no OE e que o Governo tem a obrigação de respeitar e cumprir”.

A este “problema criado”, os comunistas juntam outros tantos que, parece agora evidente, estão a agravar o clima de tensão entre os parceiros da geringonça. As alterações na lei laboral, acordadas na Concertação Social caíram mal no PCP. São a demonstração de que o “PS e o seu governo não seguem num bom caminho”, diz Jerónimo de Sousa, que acusa os socialistas de se aproximarem dos “protagonistas do costume” para ir “ao encontro das pretensões das confederações do grande capital”.

Falta dinheiro? Não é verdade

À beira do arranque das negociações do próximo (e último) OE desta legislatura, o líder da bancada parlamentar do PCP, João Oliveira, ainda deixa uma margem de esperança. Fala em “noção das possibilidades” para poder “superar a oposição e recusa do PS” em aceitar “as medidas de elementar justiça e evidente necessidade”. E explica que, já no passado e nas negociações dos anteriores Orçamentos, muitas das propostas comunistas foram, inicialmente, recusadas pelo PS.

Jerónimo, porém, fez um discurso mais duro. Para o líder comunista a deriva socialista para a direita faz “avolumar justificadas preocupações” e isso manifesta-se, para além das carreiras do Estado e da alterações do código laboral, na falta de investimento público em sectores fundamentais, como a saúde e a educação.

No último debate quinzenal, o primeiro-ministro fez questão de referir as limitações orçamentais. Jerónimo respondeu, hoje, em Alcácer do Sal. “Diz o Governo que não tem condições orçamentais para ir mais longe. A verdade é que a realidade não é essa”, diz o secretário-geral comunista. Portugal está “no fundo da tabela dos países europeus com menor investimento público” e fazer dele o “parente pobre das políticas económicas e orçamentais” é uma opção do Governo, acusa Jerónimo.