Incêndios. CDS pede ao Governo cópias dos concursos para meios aéreos

O CDS-PP pediu ao Governo que envie cópias dos contratos de concursos para os meios aéreos de combate aos incêndios

O CDS-PP pediu nesta quarta-feira ao Governo que envie ao parlamento cópias dos contratos de concursos para os meios aéreos de combate aos incêndios, incluindo a lista de concorrentes, até à audição do ministro da Administração Interna, em 26 de junho.

O pedido foi feito hoje na Comissão de Assuntos Constitucionais pelo deputado do CDS Telmo Correia, que, no sábado, já pedira a audição do ministro Eduardo Cabrita para explicar o valor a pagar pelo executivo pelos meios aéreos. Segundo o semanário Expresso, do passado sábado, o valor "é o dobro da proposta inicial". Agora, os centristas juntam mais um pedido, a cópia dos concursos e a lista de quem concorreu e quais propostas que estiveram em análise.

O Expresso noticiou no sábado que "os 28 helicópteros ligeiros que o governo contratou na semana passada por ajuste direto para combater os fogos de 2018 revelam-se um negócio custoso para o erário público".

"Os quatro contratos agora celebrados com quatro empresas ascendem a pouco mais de 11,5 milhões de euros, valor acima do montante que o Estado contava gastar na alocação daquelas aeronaves. No segundo concurso, o valor era de 15,7 milhões de euros (para 2018 e 2019). Dividindo por dois, obtém-se um valor de 7,85 milhões de euros por ano, o que torna os ajustes diretos 47% mais caros", lê-se na notícia.

O PS considerou que as questões levantadas pelo CDS podem ser colocadas na audição regimental com o ministro prevista para 26 de maio.