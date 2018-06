Ana Catarina Mendes eleita secretária-geral adjunta do PS com 84,84% dos votos

Ana Catarina Mendes desempenha as funções de "número dois" da direção do PS desde o início de 2016

A Comissão Nacional do PS elegeu nesta quarta-feiraAna Catarina Mendes para o cargo de secretária-geral adjunta dos socialistas com 84,4% dos votos e o Secretariado Nacional, o órgão de direção partidário, com 85,66% dos votos. Ana Catarina Mendes desempenha as funções de "número dois" da direção do PS desde o início de 2016, pouco tempo depois de os socialistas terem formado Governo com suporte parlamentar do Bloco de Esquerda, PCP e PEV.

Nesta primeira reunião da Comissão Nacional do PS após o recente Congresso da Batalha, foram ainda eleitos José Leitão para as funções de diretor da publicação "Portugal Socialista" e a deputada Edite Estrela para o cargo de diretora do "Ação Socialista". Em relação ao Secretariado Nacional, o líder do PS, António Costa, decidiu promover a este órgão de direção sete membros do seu Governo.

Entram para o Secretariado Nacional do PS o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, e os secretários de Estado Alexandra Leitão, Ana Mendes Godinho, Graça Fonseca, Marcos Perestrello, Mariana Vieira da Silva e Pedro Nuno Santos.

Além destas sete entradas, Eurico Brilhante Dias, secretário de Estado para a Internacionalização, que já estava na direção eleita do PS em 2016, é o oitavo membro do Governo presente nesta equipa dirigente. O Secretariado Nacional do PS é liderado por António Costa, tendo entre os membros inerentes a secretária-geral adjunta, Ana Catarina Mendes, e o presidente do partido e líder parlamentar, Carlos César.

Da equipa de direção formada em 2016 por António Costa, transitam para o novo elenco os presidentes de câmara Eduardo Vítor Rodrigues (Gaia), Fernando Medina (Lisboa), Isilda Gomes (Portimão) e Maria do Céu Albuquerque (Abrantes). Continuam também a fazer parte deste órgão de direção, o jurista José Manuel Mesquita e o deputado socialista Porfírio Silva, além de Eurico Brilhante Dias, que esteve nas direções lideradas por António José Seguro.

João Galamba, vice-presidente da bancada socialista, saiu da Comissão Permanente e passa apenas a integrar o Secretariado Nacional, tendo deixado também de assumir as funções de porta-voz, que passam para a deputada Maria António Almeida Santos. Em relação à nova Comissão Permanente, o professor universitário Rui Pena Pires e Maria da Luz Rosinha são os novos membros deste órgão operacional da direção deste partido e que é liderado pela secretária-geral Adjunta, Ana Catarina Mendes.

Rui Pena Pires, professor universitário no ISTE, é sociólogo e já fazia parte do Secretariado Nacional do PS desde 2016.

Por sua vez, Maria da Luz Rosinha, que ficará com o pelouro das autarquias, desempenhou as funções de presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e já pertencia ao Secretariado Nacional deste partido.

Na Comissão Permanente do PS mantêm-se em funções Francisco André (Relações Internacionais), Hugo Pires (Organização), Luís Patrão (administração e finanças), Maria Antónia Almeida Santos (porta-voz) e Susana Ramos (trabalho).