Costa aponta dificuldades nos fundos europeus

O tema mais esperado era o do conflito entre Governo e professores, mas Carlos César, líder parlamentar do PS, preferiu escolher outros dois assuntos para arrancar este debate quinzenal: os acordos na concertação social e a negociação para fundos europeus. Na verdade, os dois assuntos escolhidos pelos socialistas também não são pacíficos: na legislação laboral, os partidos da esquerda vão voltar a apresentar e discutir propostas já a 6 de julho, no Parlamento. E nos fundos europeus, as críticas à redução dos apoios são transversais à esquerda e à direita – e foram corroboradas pelo primeiro-ministro.

Interpelado por Carlos César, que falou de uma “evolução bastante favorável, mas ainda insuficiente” na negociação para os fundos europeus – e insistiu que é preciso saber “como conseguir ultrapassar as perspetivas iniciais mais negativas” – Costa reconheceu as dificuldades.

“Temos razões para não estarmos satisfeitos”, começou por admitir o primeiro-ministro. Apontado razões como a saída do Reino Unido, que tornaram o quadro para a negociação mais “difícil”, Costa lembrou as prioridades para a negociação com a Europa: é preciso “assegurar o princípio de transversalidade”, ou seja, tanto nos fundos estruturais como nos relativos a temas como ciência, defesa ou migrações Portugal deve poder bater-se em pé de igualdade; reforçar os apoios na Política Agrícola Comum, uma vez que se prevê que saia muito mais dinheiro (773 milhões de euros) do Orçamento do Estado português: “O país teria de pagar muitíssimo agora”.

Embora também lhe pareça que existe uma “evolução positiva” e um “trabalho construtivo”, o primeiro-ministro considerou que há “aspetos gravosos” e prometeu continuar o trabalho para maximizar os benefícios para Portugal nas negociações que agora decorrem.

Quanto à concertação social, tema também trazido por César – o acordo alcançado na semana passada não inclui a CGTP e já levou PCP e BE a adiantar que apresentarão propostas laborais no Parlamento, a 6 de julho – Costa garantiu que este é “o primeiro acordo em muitos anos" que "combate a precariedade”, limitando “recuos” futuros dos patrões.

Segundo Costa, com medidas como a redução dos tempos máximos dos contratos a termo e as taxas para empresas que apostem na rotatividade dos trabalhadores temporários, alcançou-se “um bom acordo, que cumpre o programa de Governo. Estamos satisfeitos com o acordo que foi possível obter”.

em desenvolvimento