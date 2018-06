O “albergue espanhol”, o “filme de Fellini” e a “guerra comercial”: os três pesadelos da Europa, segundo Marques Mendes

A Europa enfrentou esta semana três pesadelos diferentes, afirma este domingo Luís Marques Mendes: a moção de censura construtiva que fez cair o Governo de Mariano Rajoy e levou Pedro Sánchez ao poder, o Governo italiano anti-Europa e a guerra comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia.

“Em Espanha, o golpe palaciano dá origem a uma espécie de albergue espanhol em que entra tudo e o seu contrário”, apontou o antigo dirigente do PSD, referindo-se à moção de censura construtiva que provocou a queda do Governo de Rajoy, do PP, e a substituição pelo de Pedro Sánchez, do PSOE, apoiada por independentistas, nacionalistas bascos e populistas que disputam o espaço da esquerda espanhola. “É pior do que a geringonça”.

Para Marques Mendes, este vai ser “um governo precário e instável”, já que é liderado por um partido que está em quarto lugar nas sondagens e não tem autoridade para governar, com apenas um quarto dos deputados. E remata: “É um pesadelo para a Europa e um drama para Portugal, porque a nossa economia está muito dependente da espanhola”.

Itália é o segundo pesadelo para a Europa: por ter vingado um Governo anti-Europa, “que vai ser um foco de instabilidade e vai minar as negociações para a reforma da zona euro”.

E, no caso deste país, a comparação é outra. “Se Espanha parece um albergue espanhol, Itália parece um filme de Fellini”, atira. “Tivemos um primeiro-ministro no fim de semana passado, depois outro primeiro-ministro até meio da semana e agora voltámos a ter um terceiro primeiro-ministro que, por sinal, é o mesmo da semana passada. Tudo isto é kafkiano.”

Também a “guerra comercial” iniciada pelos Estados Unidos é uma dor de cabeça para a Europa - e traz más notícias para a economia mundial e europeia, acredita. Marques Mendes realça que a decisão de Donald Trump de impor taxas sobre as importações de aço e alumínio provenientes da União Europeia, Canadá e México é uma medida 'para americano ver' - ou seja, “para mostrar força aos americanos e para agradar aos seus eleitores”. Mas é igualmente, para o comentador da SIC, uma “medida desastrosa”, “má para a globalização, concorrência e consumidores”.

Rio “parece o número 2 de António Costa”

Olhando para Portugal, Marques Mendes ataca Rio por aquilo que considera a “falta de propostas e ideias allternativas ao Governo”. Chama-lhe “a muleta do Governo”, “um enorme vazio” e “o número 2 de António Costa”.

O comentador da SIC descarta as críticas apontadas a Rui Rio em relação ao seu voto na questão da eutanásia (“limitou-se a expressar a sua convicção”), mas aponta-lhe o dedo nesta outra questão. “Rio não tem causas próprias, não tem uma agenda alternativa, não tem propostas diferentes das do Governo. Acaba agora de fazer, na prática, um terceiro acordo com o Governo, ao apoiar as mudanças nas leis laborais. E mesmo assim continua sem se diferenciar do Governo.”

Dessa forma, acrescenta, “dificilmente” o líder do PSD “se afirma como alternativa”. “Aí sim, parece que temos um bloco central informal.”

Pensão de Jardim Gonçalves é “obscena e escandalosa”

“Num Banco que teve prejuízos brutais, teve de recorrer a ajudas do Estado e teve cortes salariais e rescisões de contratos, haver alguém a receber uma pensão mensal de €167 mil é qualquer coisa de obsceno e escandaloso”, disse ainda este domingo Marques Mendes, referindo a notícia do Expresso que avançava que o antigo presidente do BCP recebe uma pensão mensal de €167 mil. “São situações destas que geram revolta e tentações de populismo.”

Referindo que Jardim Gonçalves recebe por dia “mais do que muitos pensionistas recebem por ano” (cerca de €5.500), o comentador político reforça que esta pensão “não é eticamente aceitável” e é “uma afronta à generalidade dos portugueses”.

Reforça que esta não é uma questão de legalidade, mas de moralidade, e defende que o antigo presidente do BCP deveria tomar a iniciativa junto do banco para reduzir a sua pensão. “Se não o fizer, merece certamente uma censura ética e moral.”