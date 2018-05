Rui Rio. Início na Câmara do Porto foi "mais turbulento" do que liderança no PSD

A cumprir 100 dias de liderança do PSD, Rui Rio considerou nesta quarta-feira em Leiria que o seu início na presidência da Câmara do Porto foi "mais turbulento" do que estes cerca de três meses à frente do partido. "Está em linha com aquilo que eu pensava. Se olharmos ao meu passado, quando comecei na presidência da Câmara do Porto, há 16 anos, foi muito mais turbulento. Até está calmo para aquilo que eu já passei no passado", analisou Rui Rio, desafiado a comentar os 100 dias como presidente do PSD.

O líder do PSD fez um "balanço positivo". "Cem dias não são 500, nem 1.000. Ou seja, as coisas têm um ritmo próprio. Há um tempo de maturidade para as pessoas perceberem exatamente aquilo que eu quero. E aquilo que eu quero é ilustrado por palavras, mas é também ilustrado por atos", afirmou. Rui Rio acrescentou que "quer os atos quer as palavras precisam de tempo para serem compreendidas". "Lentamente vão compreendendo exatamente aquilo que eu quero e como eu faço."

O líder social-democrata referiu ainda que a sua mensagem "está a passar ao ritmo que é possível passar". "Ninguém pode querer em 100 dias conseguir aquilo que só se pode em 500, mas também não pode ser exigente consigo mesmo e ao fim de 100 dias só ter feito aquilo que já era suposto ter feito ao fim de 30", constatou.

Sobre a renúncia de Pedro Santana Lopes ao Conselho Nacional do PSD, Rui Rio não vê essa decisão como um passo atrás. "Mas têm de lhe perguntar a ele, mas sobre questões internas não falo", disse.