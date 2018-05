PSD acusa Governo de minimizar cortes nos fundos comunitários

Sociais-democratas relembram acordo celebrado com o PS e recomendam ao Governo que defenda o “reforço do próximo quadro plurianual”

O PSD acusou nesta quarta-feira o Governo de baixar as expectativas e minimizar os cortes dos fundos comunitários, e, lembrando-o do acordo que celebrou com os sociais-democratas, pediu ação pelo reforço das verbas da coesão e agricultura. "Perante a ameaça, o que diz e o que faz o Governo? Baixa as expectativas, minimiza ou desvaloriza a intensidade dos cortes, alimenta, ainda que de forma encapotada, um putativo conformismo", defendeu o deputado do PSD Luís Leite Ramos no parlamento.

Durante um debate potestativo do CDS-PP sobre "fundos europeus, coesão social e territorial", o PSD dirigiu propostas ao Governo, com quem celebrou um acordo sobre esta matéria com o executivo em abril. "É por isso mesmo que estamos aqui, para lembrar ao Governo que as palavras bonitas ou as declarações de circunstância não chegam. É preciso mais, é preciso agir, é preciso formular as propostas alternativas, encontrar as alianças e negociar os apoios necessários que permitam defender os interesses de Portugal", afirmou Leite Ramos, que disse não aceitar que o executivo português pareça "estar disponível para aceitar o poucochinho".

O PSD, que apresentou, por arrastamento da marcação do CDS, um projeto de resolução, recomenda ao Governo que defenda o "reforço do próximo quadro plurianual, sugerindo a contribuição dos estados membros para um mínimo de 1,2% do rendimento nacional bruto".

Além da procura de compromisso político entre os países que mais dependem da política de coesão, Leite Ramos sublinhou a defesa de "novas formas de aumentar receita comunitária sem penalizar os contribuintes".

As medidas apresentadas passam pela diminuição da taxa de retenção dos direitos aduaneiros, aumento das multas cobradas aos países que violam as regras da concorrência, a aplicação de taxas sobre as transações financeiras internacionais, a introdução de taxas sobre plataformas transnacionais do setor digital, passagem dos lucros do BCE para a União Europeia e a criação de uma percentagem sob a taxação do comércio das licenças de carbono.