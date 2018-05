Angela Merkel: “Muitas pessoas já não sabem do que os políticos estão a falar”

Terminou no Porto o primeiro dia da visita oficial da chefe do executivo alemão, Angela Merkel, ao nosso país. Depois de ter inaugurado, esta quarta-feira, o novo Centro de Tecnologia e Desenvolvimento da multinacional Bosch, em Braga, o périplo culminou na Invicta com a deslocação da chanceler ao i3S - Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, que conta com 64 grupos de investigação.

O relógio marcava as 17h30 quando a governante germânica chegou de Volkswagen, acompanhada por António Costa, para ver de perto o trabalho desenvolvido em três dos laboratórios do centro científico, encontrando-se depois, no Auditório Mariano Gago, com aproximadamente uma centena de estudantes de doutoramento. “Não nos devemos menosprezar e temos de olhar mais para aquilo que fazemos de bom”, frisou, discursando sempre em alemão e apelando ao investimento em investigação fundamental.

“Em 99% das vezes a investigação pode não levar a lado nenhum, mas há um 1% que leva e temos de apostar nisso”, afirmou a dirigente política, doutorada em Química Quântica, em Berlim, e que trabalhou como investigadora na Academia de Ciências na extinta RDA.

“Talvez não me tivesse tornado política se não tivesse havido a reunificação da Alemanha”, notou Angela Merkel, para quem “o mundo da ciência é, de facto, excitante”, embora se confesse “triste que haja poucos investigadores a envolverem-se na política”, exortando a um maior envolvimento por parte dos académicos.

Estabelecendo uma comparação entre a política e a investigação científica, a chanceler aludiu para a necessidade de os políticos e cientistas falarem “de forma mais compreensiva”, evitando a “linguagem muito técnica” que afasta os cidadãos. “Muitas das pessoas já não sabem do que os políticos estão a falar”, alertou a chefe do governo alemão.

Manuel Fernando Araújo / Lusa

Rendida às condições de “excelência” do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, Angela Merkel ressalvou que “a Europa tem de ser mais corajosa” e reforçar o investimento na inovação. Sobre o facto de vários países europeus não conseguirem segurar os seus investigadores, fazendo com que estes se desloquem e produzam massa crítica no estrangeiro, a governante desvalorizou o tema, considerando a “fuga de cérebros” inevitável.

“Não é mau de todo quando uma pessoa que obteve uma boa formação tem de se deslocar para outro país. Temos muitos alemães que emigraram para os Estados Unidos e que depois não voltaram”, referiu a dirigente alemã de 63 anos, acrescentando que “temos de ser mais flexíveis” e que “dizer que o nosso país é mais bonito não é suficiente”. Ao seu lado e ao ouvir estas palavras, António Costa não deixou de vincar a ideia de que “há uma enorme diferença entre a vontade de circular entre vários países e a necessidade de partir”.

O Primeiro-ministro sustentou a opção de incluir o i3S na visita de Merkel a Portugal com o facto de o centro ser "a demonstração do espírito europeu, um espaço aberto ao que é mais importante no futuro da Europa", que é o conhecimento.

Esta quinta-feira, segundo dia da visita de Estado, Angela Merkel viaja para Lisboa, onde se encontrará durante a manhã novamente com António Costa, desta vez para uma reunião no Palácio da Foz.