Verdes dizem que “não foi uma oportunidade perdida” e prometem voltar ao tema

“Não foi uma oportunidade perdida”, afirmou Heloísa Apolónia, dos Verdes, sobre o debate desta terça-feira dos projetos de lei do PAN, BE, PS e PEV para a despenalização da eutanásia. “Abre-se agora espaço para que a sociedade possa discutir”, acrescentou.

Em declarações aos jornalistas após o debate, Heloísa Apolónia garantiu que os Verdes vão “certamente reapresentar” o projeto para legalizar a eutanásia, não tendo, porém, adiantando quando tencionam fazê-lo. “Provavelmente nesta legislatura já não haverá condições para o fazer”, disse.

A Assembleia da República chumbou hoje os projetos-lei do PAN, BE, PS e PEV para a despenalização da eutanásia. O projeto do PAN teve 116 votos contra, 107 votos a favor e 11 abstenções. O diploma do PS recebeu 115 votos contra, 110 votos a favor e quatro abstenções. O projeto do BE recebeu 117 votos contra, 104 a favor e oito abstenções. O diploma do PEV teve 117 votos contra, 104 votos favoráveis e oito abstenções.