Paula Teixeira da Cruz lamenta chumbo: “O que faço de acordo com a minha consciência não me deixa desconfortável”

Paula Teixeira da Cruz, ex-ministra da Justiça e deputada do PSD, votou a favor da eutanásia e lamentou que os quatro projetos chumbados não tenham descido à especialidade.



“São perspetivas diferentes, que é preciso respeitar”, começou por dizer à saída do plenário poucos minutos depois do chumbo dos quatro projetos para legalizar a eutanásia. “Eu direi que há caminhos a percorrer. Todos os senhores estarão lembrados do processo de despenalização da interrupção voluntária da gravidez. O primeiro referendo foi o que foi. Eu admito que haja espaço para discutir, embora lamente que não se tenha discutido de forma definitiva e que não baixasse à especialidade”.



O desfecho da votação não surpreendeu a deputada. “Tínhamos tido reunião do grupo parlamentar e ficou claro que a esmagadora maioria dos deputados era contra. (...) Deviam é baixar à especialidade, há questões a apurar. O que faço de acordo com a minha consciência não me deixa desconfortável”, assegura.



Quanto a futuros desenvolvimentos deste capítulo, Paula Teixeira da Cruz apela à calma. “É cedo para adiantar essa matéria. Vamos ver as consequências e o que se retira [da votação], porque é preciso pensar um pouco sobre estes resultados. Nessa medida é muito, muito extemporâneo avançar período [para nova discussão]".