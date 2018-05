PAN: “Foi um debate com elevação. Está para durar e voltará em breve ao parlamento”

O deputado do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) deixou uma declaração muito curta após o chumbo da eutanásia no parlamento.

“Foi um debate com elevação. Está para durar e voltará em breve ao parlamento para novo debate com certeza”, disse André Silva.



O PAN foi responsável por um dos projetos em discussão esta tarde com vista à legalização da eutanásia. Foi rejeitado com 116 votos contra, 11 abstenções e 102 votos a favor.