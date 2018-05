Negrão: “O que importa não é a eutanásia, é saber como devemos tratar os que estão em fim de vida”

O líder parlamentar dos sociais democratas enalteceu a liberdade de voto do partido e admite o cenário de renovação desta iniciativa legislativa.

“O que importa é a questão de fundo: não é a eutanásia, é saber como devemos tratar os que estão em fim de vida. A aposta nos cuidados paliativos. O PSD trouxe isso ao debate. É fundamental desenvolver os cuidados paliativos. Nessa proposta estamos todos de acordo, seja qual for partido e sentido de voto”, começou por dizer aos jornalistas à saída do plenário.

Fernando Negrão admitiu que “os partidos poderão renovar esta iniciativa legislativa" e desvalorizou a clivagem de opiniões entre o líder do partido, Rui Rio, e o grupo parlamentar. “Não agrava [a clivagem] certamente. Sei que o líder sabia que a opinião maioritária do grupo parlamentar era no sentido do que aconteceu hoje. Sabendo isso, [Rio] afirmou a sua posição porque é uma matéria de convicções. O líder do partido tem a sua convicção pessoal e cada um dos deputados também. Não tive nenhuma surpresa, houve respeito pela liberdade de voto”.