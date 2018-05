“Mágoa? Não. Portugal deu mais um passo na discussão de temas sensíveis”, diz nova porta-voz do PS

À semelhança do que afirmou Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, também Maria Antónia Almeida Santos considerou que Portugal “deu mais um passo na discussão de temas sensíveis, difíceis e complexos” como o é o da eutanásia. “Iniciou-se um caminho sobre um tema que considera incontornável na sociedade portuguesa. E a sociedade quer ver este tema discutido.”

Em declarações aos jornalistas, a nova porta-voz do Partido Socialista (substituiu João Galamba no cargo) descreveu o debate como “esclarecedor”, rejeitou qualquer desapontamento ou sentimento de “mágoa” e afirmou que há agora uma consciência maior de que este é um tema “incontornável e inadiável”. “Estava tudo em aberto e demos um grande passo com este debate. O Parlamento mostrou que tem maturidade”.

A Assembleia da República chumbou esta terça-feira os projetos de lei do PAN, BE, PS e PEV para a despenalização da eutanásia. O projeto do PAN teve 107 votos a favor, 116 contra e 11 abstenções.

O diploma do PS recebeu 110 votos a favor, 115 contra e quatro abstenções. O projeto do BE recebeu 117 votos contra, 104 a favor e oito abstenções. O diploma do PEV recolheu 104 votos favoráveis, 117 contra e oito abstenções.

Questionada sobre quando vai regressar a discussão sobre o tema, Maria Antónia Almeida Santos afirmou que isso “dependerá de cada grupo parlamentar”. “Sou daquelas que penso que o Parlamento tem legitimidade para legislar sobre matérias que sejam da sua competência, seja na próxima sessão ou na próximas legislatura, que estará certamente mais de acordo”, em relação a este assunto, afirmou a porta-voz.