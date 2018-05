Costa influenciou indecisos do PS sobre a eutanásia, Rio volta a criticar pressões ao PSD

Retrocesso civilizacional para uns, liberdade de escolha para outros. Morte para uns, fim do sofrimento para outros. A discussão e respetiva votação da eutanásia promete ser uma das mais renhidas da Assembleia da República.

Seja para que lado caia a votação, a margem será mínima. Numa fase em que ambos os lados começam a contar cabeças, o Expresso apurou que o ‘sim’ está com ligeira vantagem nesta fase - mas a diferença é muito estreita, não chega à meia dúzia de votos (e sem garantias que não haja mudanças de última hora). Há várias condicionantes que também podem ser decisivas, como garantir que todos os deputados que são a favor estão presentes, já que a votação será nominal.

A discussão no seio do grupo parlamentar do PS intensificou-se na última semana e o discurso de António Costa no congresso do PS, sexta-feira, terá sido decisivo para que as contas se façam com apenas um voto contra entre os socialistas - o de Ascenso Simões, que já o assumiu publicamente. António Costa, depois de um silêncio sobre o tema e algumas declarações em entrevistas que pareciam mostrar que era contra a eutanásia, desfez as dúvidas no congresso socialista.

Lembrando a despenalização do aborto, a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo e a adoção de crianças por casais homossexuais, o secretário-geral socialista defendeu a eutanásia como um alargamento da liberdade. “Há novas oportunidades de alargar esse espaço, respeitando a consciência de cada um, não impondo a ninguém qualquer comportamento, mas assegurando a todos que o queiram ter uma morte digna e poder recorrer à eutanásia, como na próxima semana defenderemos na Assembleia da República.”

Estas palavras de António Costa foram também dirigidas aos deputados que estavam com dúvidas, como alguns eleitos por círculos do norte. “Foi importante tê-lo dito e no espaço em que o disse”, diz ao Expresso um deputado socialista, que prefere não ser identificado.

Rio contra pressões à direita

Foto Manuel Fernando Araújo / Lusa

Já à direita, e entre quem defende o ‘sim’, a convicção é que os deputados que já se mostraram a favor - que são em número suficiente para deixar passar a lei - não voltam com a palavra atrás. “Há muita pressão, mas não acredito que quem já se comprometeu a votar a favor agora volte atrás”, afirma um parlamentar social-democrata, que também não quis ser citado.

Rui Rio, que assinou o manifesto a favor da despenalização da morte assistida, tem feito declarações a criticar as pressões aos deputados do PSD. “Não quero falar mais do que aquilo que já falei [sobre a eutanásia]. O PSD, ao dar uma completa liberdade de voto aos deputados, isso pressupõe justamente que não haja pressões e que as pessoas sejam completamente livres na sua decisão. O que eu gostaria é que cada um dos deputados, cada dos 89, aja em função da sua consciência”, disse esta segunda-feira, à margem de uma reunião com a direção do conselho regional do Norte da Ordem dos Advogados, em declarações citadas pela Agência Lusa. “Isto é que é a democracia”, concluiu.

O líder do PSD chegou mesmo a admitir que uma votação secreta seria melhor.

Num artigo de opinião publicado nesta edição do Expresso Diário (que pode ler AQUI), Pedro Santana Lopes explica porque “não tem nexo que seja o PSD, por causa da liberdade de voto, a viabilizar o cumprimento de mais um ponto do acordo entre o PS e o Bloco de Esquerda”. “Não contribuam para essa alegria para o acordo PS/Bloco de Esquerda”, pede Santana Lopes num texto que remeteu ao Expresso na sexta-feira de manhã (e do qual demos notícia neste sábado, na edição em papel), e que pode ler AQUI na íntegra.

Esta segunda-feira, num artigo publicado no “Observador”, a social-democrata e ex-ministra das Finanças Maria Luís Albuquerque também se pronuncia para justificar por que motivo vai votar contra a despenalização da eutanásia. “Rui Rio criticou as ‘pressões de fora para dentro’. Parece-me que a livre expressão dos cidadãos sobre um tema para o qual não foram consultados não pode ser considerada uma pressão sobre o Parlamento.”

Projetos-lei são semelhantes

São quatro os projetos-lei – do PS, BE, PAN e PEV – que esta terça-feira sobem ao plenário. Os projetos são muito semelhantes entre si - pretendem antecipar a morte de pessoas que têm uma doença incurável e estão em sofrimento - mas divergem na maneira de lá chegar.

As diferenças estão na forma como é feito o pedido ou no nome que se dá ao médico que acompanha o doente. O PAN chama-lhe “assistente” e o BE “responsável”. Todos os textos estabelecem que o processo é feito em vários passos e que são precisos pareceres de mais do que um médico. PAN e PEV obrigam à apreciação de um psiquiatra. Tanto o BE como o PS defendem que o psiquiatra deve ser consultado se existirem dúvidas sobre a capacidade de decisão do doente ou suspeitas de que sofre de perturbação psíquica. O projeto do PEV é o único que define que a eutanásia seja feita no SNS. Os quatro partidos estabelecem que apenas portugueses ou residentes em Portugal possam recorrer à eutanásia.

Os projetos de lei estabelecem que a decisão é feita de forma consciente, enquanto o doente está lúcido. O BE permite que se antes da hora marcada o doente ficar inconsciente, será possível continuar desde que o tenha deixado escrito no testamento vital.

Todos os projetos de lei preveem a criação de uma comissão de acompanhamento, aprovação e fiscalização, mas divergem quanto à sua composição e ao nome que lhe atribuem. O PS chama-lhe “Comissão de Verificação e Avaliação dos Procedimentos Clínicos de Antecipação da Morte” e estabelece que deverá ser composta por “cinco personalidades” indicadas pelas ordens dos Médicos e dos Enfermeiros, Conselho Superior da Magistratura (CSM), Ministério Público (MP) e Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Já o BE chama-lhe “Comissão de Avaliação dos Processos de Antecipação da Morte” e propõe que seja composta por “nove personalidades”, sendo que três juristas devem ser indicados também pelo CSM e MP e os restantes seis membros eleitos pelo Parlamento.

Se os projetos lei passarem esta terça-feira, descem à comissão de especialidade, na qual se discutirá um texto comum. Têm os votos contra garantidos dos deputados do CDS, PCP e de maioria do PSD.