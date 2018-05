Catarina Martins: “Portugal deu mais um passo no caminho da despenalização da morte assistida”

A Assembleia da República chumbou esta terça-feira os projetos de lei do PAN, BE, PS e PEV para a despenalização da eutanásia, mas Catarina Martins, líder bloquista, considera que, ainda assim, “Portugal deu mais um passo no caminho da despenalização da morte assistida”.

Em declarações aos jornalistas após a votação dos projetos de lei, Catarina Martins garantiu que o Bloco “voltará seguramente a este tema” - que “não é um tema exclusivo” ao partido que coordena, “mas de todas as pessoas que sabem que o Estado não pode continuar a fechar os olhos”.

A líder bloquista reiterou a sua posição sobre este assunto, considerando “grave que haja gente em extraordinário sofrimento que não pode pedir ajuda para abreviar esse sofrimento e que gente com dinheiro possa sair do país para o fazer e gente sem dinheiro não possa”.

A Assembleia da República chumbou os projetos de lei do PAN, BE, PS e PEV para a despenalização da eutanásia. O projeto do PAN teve 107 votos a favor, 116 contra e 11 abstenções. O diploma do PS recebeu 110 votos a favor, 115 contra e quatro abstenções. O projeto do BE recebeu 117 votos contra, 104 a favor e oito abstenções. O diploma do PEV recolheu 104 votos favoráveis, 117 contra e oito abstenções.