Uma geração que se assume, outra que se vai despedindo

Basta ver a composição etária do novo Secretariado Nacional, o órgão executivo por excelência da Comissão Política Nacional, que tem um máximo de 15 membros. O mais velho é o próprio António Costa, logo seguido por Porfírio Silva, com uma diferença de três meses. Têm ambos 56 anos, vésperas de 57.

Os restantes membros são todos sub-50 e são, aparentemente, a nova geração em que aposta o secretário-geral do partido. Ao contrário de 2016, no último congresso, em que retirou todos os governantes e fez entrar 10 novos membros, desta vez entram sete e todos eles pertencem ao Governo: secretårios de Estado como Pedro Nuno Santos, Mariana Vieira da Silva ou Graça Fonseca, e um ministro, Pedro Marques. Estão na casa dos quarenta e mesmo abaixo.

A entrada dos membros do Governo tem um sinal já sublinhado de preparação para os tempos eleitorais, em que partido e executivo têm de juntar forças. E, claro, passar a mensagem que esse núcleo é também aquele em que Costa aposta num futuro governo, se ganhar as eleições.

Mas o simples facto de serem o órgão executivo, presidido pelo secretário-geral, mostra a nova geração que assume as responsabilidades. Já para não falar de Ana Catarina Mendes, que mantém o seu cargo de secretária-geral adjunta e a responsabilidade pela Comissão Permanente, que assegura as tarefas diárias.

O sinal da troca de gerações foi também assinalado ainda antes do Congresso, por Augusto Santos Silva. Questionado pelo Expresso pela sua opinião quanto aos novos órgãos, o ministro socialista respondeu: "Desejo ardentemente" que uma nova geração assuma agora novas responsabilidades.

Se isso significa que a geração mais velha "se despede" é já outro assunto. Se isso é claro em Ferro Rodrigues, que o mostrou na sua intervenção - apontando até uma nova "seleção" de dirigentes futuros - não o é tanto em relação a nomes fortes como o do próprio Santos Silva ou Vieira da Silva (será que integrarão um eventual futuro Governo?).

Estes não pontuam no partido, mas são fundamentais na direção do Governo que, em tempos de poder, assume a liderança e traça a rota. A diferença agora é que, em véspera de eleições, há uma nova ala de dirigentes que se afirma e que terá uma palavra a dizer. Trinta anos depois do duelo "Sampaio-Guterres", em que o primeiro apelava à "casa comum da esquerda" e o segundo à "maioria social", o debate ideológico-doutrinário regressou ao PS.

Estarão dispostos a partir? É cedo para dizê-lo, mas estão nessa rota. Como dizia um membro da nova ala, são homens que, se Costa precisar, estão dispostos a continuar. Não será, pois, por acaso que Santos Silva, a este mesmo propósito, dizia ao Expresso que "é melhor não falar do vinho antes de colher as uvas".

Mas Costa deu o tom: "À minha geração cumpre fazer aquilo que cabe fazer a cada geração: cumprir o seu destino no presente e deixar as portas abertas ao futuro para aqueles que nos vão suceder prosseguirem o combate". Foram as suas palavras no discurso de encerramento do Congresso.