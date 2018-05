O líder não cede o lugar mas honra a nova geração 

António Costa ainda não passa o testemunho, mas aponta claramente o futuro. No discurso de encerramento do 22º Congresso do Partido Socialista, preferiu "focar-se no futuro" e deixou de lado as querelas do presente.

Foi para as novas gerações dentro e fora do partido que falou: para uma nova direção "renovada e rejuvenescida", que garante "ao PS muitos e bons anos de vida nas próximas décadas". Mas avisou: "Ainda não meti os papéis para a reforma".

O incontestado secretário-geral renova os órgãos do partido, mas não cede ainda o lugar, numa indireta, quem sabe, à discussão ideológica sobre os caminhos de futuro que atravessou o congresso e que pôs em cima da mesa eventuais candidatos à sucessão, em particular Pedro Nuno Santos.

Não terá sido também por acaso que Carlos César, ao anunciar a subida do secretário-geral à tribuna, o qualificou assim: "O foco das nossas esperanças e uma das maiores razões de confiança dos socialistas e dos portugueses". Para ouvir o seu discurso compareceu o Governo em peso e vieram convidados nacionais e estrangeiros.

"Cumprir o destino"

"À minha geração cumpre fazer aquilo que compete fazer a cada geração, cumprir o seu destino no presente e deixar as portas abertas ao futuro para aqueles que nos vão suceder prosseguirem o combate", afirmou logo de início António Costa, marcando assim o tom da sua intervenção.

Foram 40 minutos em que novidades só houve uma - a de que no próximo orçamento será adotado um programa para fomentar o regresso dos jovens que partiram e queiram regressar - e uma ambição bem clara, a de querer ganhar as eleições europeias e legislativas e ainda as da Madeira.

O anúncio mereceu uma uma saudação especial a Paulo Cafôfo, o independente escolhido pelo PS para candidato ao governo desta região autónoma, nas eleições que também terão lugar em 2019. Tal como já estava previsto, reiterou que no final deste ano se fará uma Convenção "com a ambição de "renovar a vitória eleitoral" nas europeias e, em junho de 2019, uma outra para elaborar o programa eleitoral das legislativas do outono.

"Focados no futuro" foi a expressão que repetiu sistematicamente ao longo do seu discurso, em que fez o balanço da sua governação, realçando sobretudo as medidas relativas aos jovens, cuja promessa de realização pessoal e profissional designou como o "novo desígnio coletivo".

Uma mão cheia de promessas

Foi assim que voltou a repetir o "slogan de Guterres da "paixão pela educação", enunciando as medidas já tomadas pelo governo de alteração dos currículos e do sistema de avaliação, com vista, entre outros objetivos, a diminuir a taxa de abandono escolar precoce, cuja baixa de 14% para 12% é o que mais o orgulha - mesmo mais que a do défice.

Passou depois para à habitação, setor em prometeu o empenho do Estado e das autarquias: "É preciso dinamizar o mercado de arrendamento", afirmou, não sem sublinhar que, tal como se provou, o mercado deixado solto e livre não promove o acesso, mas a discriminação, a segregação e a exclusão no acesso à habitação". Por isso uma nova lei de bases de habitação e legislação que promova uma "habitação digna e de qualidade".

E chegou até ao emprego e à precariedade, com a promessa de limitar as condições dos contratos a termo: "idade não rima com precariedade", disse. Para além do aumento prometido do salário mínimo, Costa aposta também no aumento geral salarial, porque a convergência europeia tem também que ser feita "do ponto de vista social e salarial".

Faltou ainda a menção aos novos apoios à família e à conciliação da vida pessoal e profissional e um apelo particular aos parceiros sociais para que "olhem para o desafio demográfico" e para uma eventual "modulação do horário de trabalho, de forma a que trabalhar e ter família não seja incompatível ".

A meta é o século

António Costa era um líder "tranquilo" quando terminou o seu discurso. "Gosto muito de vir aos congressos do Partido Socialista e parto sempre com saudades", disse.

"Este é um momento único em que nos reencontramos sempre. É uma enorme satisfação de podermos estar todos juntos na nossa pluralidade". Para Costa, o "pulsar" do PS não se expressa em listas nem moções alternativas, mas na forma como cada um pensa pela sua própria cabeça sobre passado, presente e futuro e capazes de partilhar um projeto comum porque, sublinhou: "Aquilo que nos une é sempre superior àquilo que nos divide".

E é por isso que, avisando desde logo que não meteu os papéis para a reforma, olha com enorme "tranquilidade e satisfação para o futuro". Vem aí uma nova geração, de enorme qualidade política e técnica, um enorme preparação para seguir com a bandeira do Partido Socialista em punho e levarem-na para a frente". A meta é o longo-prazo.