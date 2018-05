Fraca precipitação e seca extrema: as alterações climáticas no congresso do PS

Um dos pontos mais importantes da moção de António Costa tem a ver com as alterações climáticas. Por exemplo, nesta passagem: “O desafio das alterações climáticas vivemo-lo no nosso dia-a-dia, como mostra a seca extrema dos últimos meses e a devastação provocada pelos incêndios”. No caso do Congresso do PS, não houve calor suficiente para incendiar a reunião. As temperaturas foram amenas, com raros fenómenos extremos: houve apenas um momento quente e outro a ameaçar tempestade. Na sua moção, Costa lembrou que “o mundo se comprometeu no Acordo de Paris a não permitir um aumento de mais de 2 graus da temperatura”. Foi como se aplicasse os acordos de Paris ao partido, porque conseguiu promover um tal arrefecimento global do PS que o congresso acabou por ser uma seca extrema. Parece uma contradição meteorológica. Mas não é.

Aquecimento global: Pedro Nuno Santos

Foi o único momento em que pode ter havido realmente preocupação com as alterações climáticas dentro do partido: a ala moderada gelou ao perceber que a ala esquerda tem o céu limpo para o futuro. Na verdade, o momento com mais altas temperaturas do congresso aconteceu no fim do discurso de Pedro Nuno Santos, com os delegados em pé num grande aplauso ao discurso quase marxista do chamado jovem turco a quem só falta ser secretário-geral. Pôs-se de tal maneira à procura de um lugar ao sol que, no discurso de encerramento, António Costa teve de lhe mostrar continua a ser a grande nuvem que projeta a sua sombra: disse que ainda não tinha metido “os papéis para a reforma”.

Seca extrema: todo o congresso

Todo o fim-de-semana, em geral, foi um território árido e quase um deserto de novidades e polémicas. Nem sequer houve uma verdadeira subida das águas do mar, nem quem metesse água a sério para contrariar o efeito climatérico da aridez proporcionada pela liderança do partido. António Costa conseguiu mesmo contrariar todas as previsões de mau tempo que durante algumas semanas pairaram sobre o congresso.

Temperaturas moderadas e vento fraco: António Costa

Francisco Assis elogiou António Costa por ter “anestesiado” o PCP e o Bloco. Mas o secretário-geral do partido também anestesiou o PS. Numa fase em que nada tem a ganhar em pôr cartas na mesa, o primeiro-ministro conseguiu temperar o partido: geriu as crises a tempo e não deixou que os ventos mais destruidores se aproximassem do recinto da Exposalão da Batalha. Apesar de a sua residência oficial se chamar São Bento, funcionou como um verdadeiro São Pedro no controlo das alterações climáticas no ambiente socialista.

Emissão de gases e efeito de estufa: José Sócrates

Desde o fim de abril que o caso José Sócrates e depois o de Manuel Pinho se tornaram (ainda mais) tóxicos para o PS. Quaisquer gases poluentes sobre ética e corrupção emanados pelos ex-governantes dissiparam-se semanas antes do congresso com a estratégia de contenção de danos do fim do silêncio (e a adjetivação de “raiva”, “vergonha”, “desonra”). A saída de José Sócrates do partido pelo seu próprio pé ainda ajudou mais à redução das emissões tóxicas que podiam ter consequências imprevisíveis na saúde do partido. Apesar de tudo, o resultado no congresso foi mesmo o efeito de estufa: o caso de Sócrates foi abafado, sente-se o ar espesso quando se fala do ex-líder, mas nada transpira para fora da atmosfera socialista. Ninguém pronunciou o seu nome em palco: nem para defender nem para atacar.

Hurricane Hannah: Ana Gomes

Esperava-se que Ana Gomes aparecesse no congresso como uma tempestade: já se sabe que é um furacão, sobretudo quando estão em causa questões relacionadas com corrupção. Apesar dos avisos de que o tornado poderia fazer estragos, a intensidade da eurodeputada deve ter perdido força na viagem entre Bruxelas e Lisboa e Ana Gomes fez um discurso forte à hora do jogo da champions, espalhou alguns ventos mais violentos do que as brisas leves que sopraram ao longo dos dias, mas nem sequer mencionou o nome de Sócrates ou de Pinho. “O futuro não começa do zero, por isso não vale a pena varrer para baixo do tapete o que no passado nos pode envergonhar e enraivecer”, sentenciou. Os estragos causados não foram de monta - apenas algumas telhas levantadas - mas não há registo de feridos, muito menos de mortes políticas.

O anticiclone dos Açores: Carlos César

O efeito do centro de altas pressões gerado nas ilhas do atlântico gerou bom tempo durante o discurso morno do açoriano Carlos César. O presidente do partido e líder parlamentar gerou tempo limpo e céu pouco nublado quando anunciou "uma nova geração de medidas" para a transparência: legislação para os titulares dos cargos públicos, e salvaguarda do interesse público sobre o privado, para ser escrutinada a atividade dos eleitos.

Gelo e precipitação que pode ser de neve nas terras altas: Fernando Medina

Quando Fernando Medina - um dos representantes da ala moderada - subiu ao palco e tentou que os congressistas gritassem PS! PS!, a reação foi tão gelada que houve ocorrência de geada. O presidente da câmara de Lisboa fez um discurso cheio de conteúdo, a puxar o partido para o centro, como contraponto a Pedro Nuno Santos, mas viu-se pelo congresso que não tem tropas nem é amado pelo partido, que se manteve frio. Como ele parece transportar em si um centro de baixas pressões - não é propriamente caloroso -, se quiser chegar um dia às terras altas do partido, tem antes que garantir que não haverá precipitação que possa ser de neve, porque com este gelo não chega lá.

Neblina: Mário Soares e António Arnaut

Foi um congresso que esteve sempre a tentar transpor para o presente lições do passado. De vídeo em vídeo, surgiam das brumas da memória os exemplos de Mário Soares e de António Arnaut. Mas com os problemas nos hospitais (em relação a Arnaut) e com as polémicas de Sócrates a mancharem a história do partido (em relação a Soares), essas boas memórias longínquas e solarengas parecem hoje envoltas em neblina.