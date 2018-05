Caso Siza Vieira: “Podem tirar o cavalinho da chuva”, Costa tem uma “oposição meiguinha”

Marques Mendes acha “estranho” e “pouco transparente” que o ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira, se tenha envolvido em reuniões da EDP. Mas ironiza, dizendo que António Costa é “muito amigo do seu amigo”. A sorte de Costa, diz, é “ter uma oposição meiguinha” neste caso, em que o Tribunal Constitucional não agirá. Sobre o congresso dos socialistas, o comentador proclama: "O PS está transformado no partido mais pragmático que há em Portugal"

Marques Mendes considera o caso Siza Vieira “estranho” e “pouco transparente”, mas não espera grandes consequências. Por um lado, porque há pouca pressão da oposição do PSD e do CDS, que parecem anestesiados ou condicionados, diz. Por outro, porque não espera nenhuma ação do Tribunal Constitucional que ponha em causa Siza Vieira.



No seu comentário dominical no Jornal da Noite na SIC, Marques Mendes elogiou a reputação como advogado de Pedro Siza Vieira, mas diz estranhar a constituição de uma empresa de imobiliário na véspera de entrar no governo. “É um bocadinho suspeito”, disse, e isso legitima que se alvitre que o fez “para colocar o seu património” e “escondê-lo”.



O caso mais delicado é, no entanto, o da energia, em que o ministro Adjunto se reuniu com representantes da EDP e da China Three Gorges antes desta lançar uma OPA sobre o resto do capital daquela. Mais tarde, Pedro Siza Vieira pediria escusa de intervir em questões no domínio da energia. “Estranho”, diz Marques Mendes. “Porque é que só agora pede escusa? E não antes da OPA?”, questiona. “Parece gato escondido com rabo de fora.”



Além disso, Marques Mendes acha “muito estranho” ser o ministro Adjunto a tratar de questões de energia, quando devia ser o ministro da economia, Caldeira Cabral. “Tudo isto é muito nebuloso e pouco transparente”, reiterou, ressalvando que “nada disto é pessoal e nada disto tem a ver com corrupção, mas com transparência e conflitos de interesses”.



Quanto à intervenção do Tribunal Constitucional, que irá avaliar a questão da constituição da empresa de Siza Vieira antes da entrada no governo, “podem tirar o cavalinho da chuva, não vai acontecer nada”. Mas “António Costa tem uma grande virtude”, ironizou: “nunca deixa cair os seus amigos, é amigo do seu amigo. E portanto trata sempre isto com grande informalidade.” Recorde-se que António Costa e Pedro Siza Vieira são amigos pessoais. No plano de Estado, recomenda Mendes, Costa “devia ter menos informalidade” e “mais transparência e menos este facilitismo”. Além disso, “depois de tudo o que aconteceu já com José Sócrates e com Manuel pinho, devia ter mais cuidado”.



Mas António Costa “tem sorte, uma sorte…, que é a de os lideres de oposição não pegarem no assunto”, disse. “Nada, zero”. E admitiu: “Ou estão anestesiados ou estão condicionados”. Se fosse ao contrário, prosseguiu, “já tinha caído o Carmo e a Trindade. Com uma oposição assim… [Costa] está a vontade”, concluiu, considerando que Costa tem “uma oposição meiguinha.”



Congresso do PS

A questão mais importante do congresso do PS esta fim de semana foi, segundo Marques Mendes, o facto do PS precisar de obter a maioria, razão pela qual não se discutiu uma política de alianças. "O objetivo é a maioria absoluta (...). Vai ter dificuldade em repetir a geringonça."



"Este congresso não tem história, mas tem algumas curiosidades", começou por dizer. "A preocupação foi a de manter o poder, reforçar o poder nas próximas eleições. Fora disso não há nada. O PS está transformado no partido mais pragmático que há em Portugal".



Marques Mendes considerou ainda que este "não foi um congresso, foi um super comício". Houve a preocupação de permitir a ascensão de uma geração de novos políticos. O comentador também notou que sobre José Sócrates não houve uma palavra: "Uma única intervenção... Significa que o futuro de Sócrates não passa tanto pela política. Parece que ele tem de se preocupar é com os tribunais".



Marques Mendes elogiou ainda Pedro Nuno Santos: "Foi de longe a melhor intervenção a seguir a António Costa."



Mendes destacou ainda o facto de António Costa ter levado para a direção os quatro jovens que, em teoria, daqui a quatro anos podem candidatar-se à liderança: Fernando Medina, Pedro Nuno Santos, Ana Catarina Mendes e Pedro Marques.