Governo em peso na nova direção do PS

Está à vista de quem quiser ver, mas teve de ser Daniel Adrião, o adversário de António Costa nas diretas, a chamar a atenção para o óbvio: a direção do PS foi tomada por membros do Governo. No congresso de 2016, Costa propôs uma direção onde ele era o único a acumular funções governativas e um cargo no topo da hierarquia partidária. Dois anos passados, a história vira-se do avesso: mais de metade dos membros do novo Secretariado Nacional do PS são ministros ou secretários de Estado. São oito em quinze secretários nacionais.



Pedro Marques, ministro das Infraestruturas, passa a integrar o Secretariado e, com ele, também dois “quase-ministros”, que apesar de serem secretários de Estado têm lugar marcado na reunião semanal do Conselho de Ministros: Pedro Nuno Santos, que tutela os Assuntos Parlamentares e é o grande operacional da “geringonça” na Assembleia da República, e Mariana Vieira da Silva, a sombra de Costa no Governo, onde é secretária de Estado Adjunta do primeiro-ministro.



A lista dos governantes que agora chegam à cúpula do PS continua, destacando-se as mulheres. Alexandra Leitão, a secretária de Estado que parece ministra da Educação e enfrenta a contestação dos sindicatos; Graça Fonseca, secretária de Estado da Modernização Administrativa, uma das marcas reformistas do Governo; e Ana Mendes Godinho, que tutela o setor do Turismo, o mais decisivo no desempenho económico do país.



Marcos Perestrello, secretário de Estado da Defesa, é outro governante que passa a acumular com a direção partidária. Costa recupera um quadro que já teve bastante peso na hierarquia partidária, tendo mesmo dirigido a federação de Lisboa e trabalhado ao seu lado na câmara da capital, mas que nos últimos tempos se remeteu a um papel bastante discreto. Com esta escolha, o secretário-geral do PS dá também um sinal para a ala moderada do partido, sendo sabido que Perestrello é há muitos anos uma das figuras mais próximas de Sérgio Sousa Pinto.



O oitavo governante com lugar no Secretariado é um cromo repetido: Eurico Brilhante Dias já estava na direção escolhida no congresso de 2016, só que nessa altura não era membro do Governo - foi entretanto “contratado” para ocupar o lugar de secretário de Estado da Internacionalização, depois das demissões forcadas pelo caso Galpgate.



“Confusão” entre partido e Estado

No discurso em que apresentou a sua moção de estratégia global, Daniel Adrião, o único adversário de Costa nas diretas, assumiu-se frontal entre contra esta sobreposição entre Governo e partido. E apontou o dedo a “um aparelho partidário que se confunde com o aparelho do Estado”. “Cada vez mais se impõe uma separação das águas entre o partido e o Estado. O partido e o governo não querem um partido que se confunda com o Estado e o Estado com o partido”, afirmou Adrião. “Defendemos uma separação”, insistiu o crítico de Costa, notando que deseja “exatamente o contrário” daquilo que o secretário-geral socialista decidiu agora fazer.